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拍賣會自毀成碎紙 班克西畫作 《垃圾桶裡的愛》拍出新天價

藝術就是如此不可理喻

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/16 18:31
班克西之作《垃圾桶裡的愛》在倫敦蘇富比拍賣（圖／美聯社）
班克西之作《垃圾桶裡的愛》在倫敦蘇富比拍賣（圖／美聯社）

班克西之作《垃圾桶裡的愛》在倫敦蘇富比拍賣（圖／美聯社）

班克西之作《垃圾桶裡的愛》在倫敦蘇富比拍賣（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）三年前，英國神秘藝術家班克西（Banksy）的一幅畫作，在蘇富比（Sotheby’s）拍賣場因「自毀」而轟動國際，沒想到三年後，毀滅再重生的該幅畫作，竟又拍出了天價，刷新了班克西的紀錄，也寫下了拍賣史上的一頁傳奇。

美聯社報導，《垃圾桶裡的愛》（Love is the Bin）14日在倫敦蘇富比拍賣，共有9名買方透過電話競標，最後以1,860萬英鎊（新台幣7億1,283萬）落槌，是這名神龍見首不見尾的藝術家，歷來最佳拍賣成績，遠高於原先預估的400萬至600萬英鎊。

《垃圾桶裡的愛》的前身是《氣球女孩》（Girl With Balloon），2018年10月首度拍賣時，戲劇性的發展至今仍為人津津樂道。當時一名不具名的歐洲女性買主以100萬英鎊標下，而就在落槌那刻，畫作內建的「碎紙機關」竟然瞬間啟動，在眾目睽睽之下，半幅畫就這麼成了一條條碎紙，吊在畫框之外。

這驚人的「行動藝術」，讓《氣球女孩》變身《垃圾桶裡的愛》，成了21世紀最知名的藝術品，不過也招致不少議論。有人批評蘇富比未能發現隱藏機關，實有疏忽，所幸買家並不介意，仍願意購入，而事實證明其眼光精湛，賣價翻了好幾倍，也讓班克西這鼎鼎大名的低調藝術家，再登上媒體版面。

當年親手拍出這傳奇畫作的拍賣官Oliver Barker，這回再度擔當重任，他打趣地說，落槌時他「怕死了」（terrified），深怕這名不按牌理出牌的藝術家，又會搞怪鬧一齣。

延伸閱讀：
疫情下的超級英雄　班克西致敬醫護畫作拍出6.5億天價
這回不塗鴉 英國神秘畫家班克西買船救難民
班克西
垃圾桶裡的愛
氣球女孩
藝術家
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拍賣

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更新時間 : 2021-10-16 19:35 GMT+08:00

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