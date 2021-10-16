Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 文化

Coach遭踢爆「割壞商品」逃稅 精品業那些不能說的事

沒了價值的精品，就滅了吧

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/16 16:47
民眾踢爆Coach蓄意破壞商品（TikTok截圖）

民眾踢爆Coach蓄意破壞商品（TikTok截圖）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）動輒數萬台幣的名牌包，竟被業者自己破壞得面目全非！？美國品牌Coach遭民眾爆料，為了省點稅金，竟蓄意破壞無法出售的商品，而隨著此一消息被抖出的，是精品業光鮮亮麗的外表下，那些不能見光的行徑。

CNN報導，TikTok用戶 Anna Sacks（帳號名稱@thetrashwalker），9日發表了一支一分鐘左右的影片，秀出多個面目全非的包包作為佐證，指控Coach要員工蓄意「割壞」被退貨、有瑕疵的商品，裝成「意外破損」，藉此報廢相關產品，成了逃稅漏洞。

影片一出，立刻在社群網站引發軒然大波，截至16日，已超過61萬人按讚，甚具影響力的時尚監督者Diet Prada也將內容轉發至Instagram，大加撻伐。

眼看短短一分鐘的畫面，即將演變成一場公關災難，憂心企業形象受損，Coach不得不出面滅火，12日發出聲明表示，已撤銷摧毀退貨商品的政策，將致力產品回收與再利用。該公司並駁斥相關作法是為了避稅的指控，稱這類商品都已「損壞、有瑕疵、破舊、無法出售也無法捐贈」。

事實上，這類「銷毀存貨」的行徑，在精品業早就不是新聞，通常是存貨過剩，為了避免賤價出售傷及品牌獨特性，而不惜「處理掉」賣不出去的商品。2018年，Burberry被踢爆燒毀過季、價值逾3,600萬美元的衣物與香水後，緊急宣布不會再如此行事，而許多精品品牌、名錶廠商這些年也都面臨類似指控。

Coach之所以被點名砲轟，也在於其明明推出了(Re)Loved program修復服務，一邊倡議惜物、減少浪費，一邊卻自己幹起了這等勾當。

爆料人Anna Sacks雖對Coach的誠意表示肯定，但也擔憂，各大廠牌恐怕不會正視生產過剩的問題，反而更會小心湮滅證據，自行添購廢物處理機，甚至強迫員工簽下保密協議，讓醜陋情事不會曝光。
Coach
精品
逃稅
Burberry
TikTok

相關新聞

露半截內褲好時尚？ 精品巴黎世家遭批種族歧視
露半截內褲好時尚？ 精品巴黎世家遭批種族歧視
2021/09/15 15:20
撤銷TikTok與WeChat禁令！ 拜登要求評估安全風險
撤銷TikTok與WeChat禁令！ 拜登要求評估安全風險
2021/06/10 09:13
新疆棉風波Burberry也遭殃 中國代言人、手遊終止合作
新疆棉風波Burberry也遭殃 中國代言人、手遊終止合作
2021/03/26 15:59
餓！台灣鐵路便當節日本、法國、瑞士力挺　精品飯店限定美食台北車站登場
餓！台灣鐵路便當節日本、法國、瑞士力挺　精品飯店限定美食台北車站登場
2020/11/13 09:45
全美禁載WeChat命令遭阻 加州法官：有違憲疑慮
全美禁載WeChat命令遭阻 加州法官：有違憲疑慮
2020/09/21 14:28

更新時間 : 2021-10-16 18:03 GMT+08:00

最受歡迎

【最新】台灣高雄「城中城」暗夜大火46死41傷•涉案黃女疑因點沉香不慎釀災　深夜遭羈押禁見
【最新】台灣高雄「城中城」暗夜大火46死41傷•涉案黃女疑因點沉香不慎釀災　深夜遭羈押禁見
是您嗎？「藝FUN券」首波81萬位中獎者出爐　台灣多家品牌推出好康優惠
是您嗎？「藝FUN券」首波81萬位中獎者出爐　台灣多家品牌推出好康優惠
【近400萬人可施打】台灣第12期疫苗開放BNT、莫德納和AZ！ 最快10/18起預約10/22開打
【近400萬人可施打】台灣第12期疫苗開放BNT、莫德納和AZ！ 最快10/18起預約10/22開打
【BNT疫苗接種常見問題】副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
【BNT疫苗接種常見問題】副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
更新【加碼五倍券】台灣交通部觀光局「國旅券」首批抽60萬張　中籤民眾12日下午5時注意簡訊！
更新【加碼五倍券】台灣交通部觀光局「國旅券」首批抽60萬張　中籤民眾12日下午5時注意簡訊！
第12期疫苗接種台北市採分流接種、開放夜間施打：醫院施打BNT　花博負責AZ
第12期疫苗接種台北市採分流接種、開放夜間施打：醫院施打BNT　花博負責AZ
寧靜！金門海洋藝術節展出為期兩年　台灣、日本、墨西哥共創地景裝置
寧靜！金門海洋藝術節展出為期兩年　台灣、日本、墨西哥共創地景裝置
BNT和AZ混打莫德納疫苗擴大開放　醫師ＱＡ一次解答
BNT和AZ混打莫德納疫苗擴大開放　醫師ＱＡ一次解答
【詳細院所名單】北市11家醫院開設AZ疫苗「第2劑特別門診」•9/28起可掛號預約　長者莫德納第2劑也可線上預約
【詳細院所名單】北市11家醫院開設AZ疫苗「第2劑特別門診」•9/28起可掛號預約　長者莫德納第2劑也可線上預約
就在周六！大稻埕情人節煙火秀16日登場 台北市2階段交管看這邊
就在周六！大稻埕情人節煙火秀16日登場 台北市2階段交管看這邊