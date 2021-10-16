Coach遭踢爆「割壞商品」逃稅 精品業那些不能說的事

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）動輒數萬台幣的名牌包，竟被業者自己破壞得面目全非！？美國品牌Coach遭民眾爆料，為了省點稅金，竟蓄意破壞無法出售的商品，而隨著此一消息被抖出的，是精品業光鮮亮麗的外表下，那些不能見光的行徑。

CNN報導，TikTok用戶 Anna Sacks（帳號名稱@thetrashwalker），9日發表了一支一分鐘左右的影片，秀出多個面目全非的包包作為佐證，指控Coach要員工蓄意「割壞」被退貨、有瑕疵的商品，裝成「意外破損」，藉此報廢相關產品，成了逃稅漏洞。

影片一出，立刻在社群網站引發軒然大波，截至16日，已超過61萬人按讚，甚具影響力的時尚監督者Diet Prada也將內容轉發至Instagram，大加撻伐。

眼看短短一分鐘的畫面，即將演變成一場公關災難，憂心企業形象受損，Coach不得不出面滅火，12日發出聲明表示，已撤銷摧毀退貨商品的政策，將致力產品回收與再利用。該公司並駁斥相關作法是為了避稅的指控，稱這類商品都已「損壞、有瑕疵、破舊、無法出售也無法捐贈」。

事實上，這類「銷毀存貨」的行徑，在精品業早就不是新聞，通常是存貨過剩，為了避免賤價出售傷及品牌獨特性，而不惜「處理掉」賣不出去的商品。2018年，Burberry被踢爆燒毀過季、價值逾3,600萬美元的衣物與香水後，緊急宣布不會再如此行事，而許多精品品牌、名錶廠商這些年也都面臨類似指控。

Coach之所以被點名砲轟，也在於其明明推出了(Re)Loved program修復服務，一邊倡議惜物、減少浪費，一邊卻自己幹起了這等勾當。

爆料人Anna Sacks雖對Coach的誠意表示肯定，但也擔憂，各大廠牌恐怕不會正視生產過剩的問題，反而更會小心湮滅證據，自行添購廢物處理機，甚至強迫員工簽下保密協議，讓醜陋情事不會曝光。