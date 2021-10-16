COP26大會倒數排碳大國領袖告假　美中俄態度獲關注

COP26在英國格拉斯哥的舉辦會場外一景。（美聯社圖片） COP26在英國格拉斯哥的舉辦會場外一景。（美聯社圖片）

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）去(2020)年的聯合國氣候變化大會(COP)因為新冠肺炎疫情的緣故並未舉辦，今年的COP26因而成為眾所矚目的焦點，各界都期盼各國領導人可以產出有效的氣候變遷對策，然而，現在卻傳出有多國領袖不與會的消息。

COP26今年10月31日至11月12日間將在英國的格拉斯哥(Glasgow)舉辦，隨著氣候危機加速，今年各國將持續著重在如何將人類活動造成的全球均溫攀升影響降至最小，因此排碳大國的配合與否十分重要，如果這些國家出席率過低，最後談判出的結果效果也將減低。

現階段，確定出席的國家領導人有125人，除了教宗方濟各曾公開表示雖然希望出席，但是因結腸手術不克參與外，俄國總統普丁已宣布基於國內疫情狀況可能不會出席，巴西總統波索納洛(Jair Bolsonaro)與印度總理莫迪(Narendra Modi)也在缺席上次峰會後，未確認本次是否參與。

而儘管聯合國認為中國仍會派員參與，外界懷疑在中國國家主席習近平以視訊參與近期聯合國大會，且自從2020年初就沒有離開過國內，連在中國昆明舉行的COP15生物多樣性全球峰會都未到場參與的情況下，是否會親自前往英國參加COP26仍是個未知數。

《衛報》報導指出，一位不願具名的開發中國家氣候談判代表認為，身為全球最大排碳國之一，中國的態度將成為本次氣候變化大會是否成功的關鍵，尤其在中國現正面臨煤價高漲、電力不足的危機時，能否持續兌現減煤、減碳與能源轉型的承諾時，更是如此。

由於今年20大工業國峰會（G20）在COP26的前幾天舉行，貢獻了全球80%以上碳排量的這些大國也已經在把握機會進行會前會的協商，尤其美國正積極與中國、俄國等國接觸，期待可藉此減少正式峰會上談判的阻礙。