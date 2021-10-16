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世界醫師會通過決議文修正案　挺台灣參與ＷＨＯ外交部感謝

By 楊琇羽, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/16 14:41
世界衛生組織日內瓦總部標誌（圖／美聯社）

世界衛生組織日內瓦總部標誌（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／楊琇羽　台北報導）世界醫師會（WMA） 世界大會15日晚間在英國倫敦舉行，會中通過台灣醫師會所提的「支持台灣以觀察員身分參與世界衛生組織（WHO）及相關機制」決議文修正案，外交部除向WMA表達感謝，並再度呼籲WHO秉持專業中立立場，拒讓政治因素排除台灣人民權益。

台灣外交部16日說明，全名「中華民國醫師公會全國聯合會」的台灣醫師會，提案先分別在WMA相關專業委員會及理事會獲得通過，最後再送交大會投票通過。不過，這個過程中，不意外地，同樣遇到來自中國的醫師會阻撓，以政治謬論干擾台灣醫師會的提案，所幸WMA大多數會員持續堅定支持台灣參與WHO。

外交部表示，WMA為全球最具規模的醫師專業組織，由115個國家的專業醫師組織而成，曾在2005年通過友我決議案，本次再度通過支持我國參與WHO的決議文修正案，甚具指標性意義。

「這項正面的結果，代表全球醫師的專業與良心，也彰顯台灣參與WHO實攸關全球公衛健康的重要議題，同時也展現台灣優質的醫療專業及成功的民主防疫模式普獲國際肯定，令人深感鼓舞。」

外交部同時也感謝台灣醫師會理事長邱泰源，以及吳運東無任所大使長年努力推動國際醫療交流合作「廣結善緣」，為台灣廣拓人脈。同時外交部也再度呼籲WHO秉持專業中立的立場，基於維護全人類健康福祉的宗旨，拒絕不當政治干擾，傾聽包括這次WMA支持台灣參與WHO的各方聲音，邀請台灣以觀察員身分參與WHA，並完整參與WHO所有會議、活動與機制。
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世界醫師會

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更新時間 : 2021-10-16 14:57 GMT+08:00

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