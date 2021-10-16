美國大開國門！ 完整接種COVID-19疫苗者11/8可入境、混打也行

舊金山國際機場，聯合航空飛機起飛（圖／美聯社） 舊金山國際機場，聯合航空飛機起飛（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）欲前往美國的國際旅客終於等到了好消息！白宮15日宣布，11月8日起，完整接種新冠肺炎（COVID-19）疫苗者得以入境，終結了21個月以來的嚴格邊境管制措施。

路透報導，搭機飛往美國的外籍人士，須於上機前提出接種證明及陰性採檢報告，自陸地邊境入境者則可免去陰性證明。無論是國人或非國人，都無須再隔離。

美國籍人士，仍須出示陰性證明，而未施打疫苗的國人則須配合多項採檢規定。

至於美國認可那些疫苗品牌？混打接受嗎？美國疾病管制中心（CDC）表示，只要是美國食品藥物管理局（FDA）或世界衛生組織（WHO）核可的疫苗，任意搭配接種兩劑，都能放行。

目前FDA批准使用的疫苗包括輝瑞（Pfizer-BionNTech，BNT）、莫德納（Moderna）和單劑嬌生（Johnson & Johnson）。WHO許可緊急使用的疫苗除則除了前述三款，尚有阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）、中國國藥（Sinopharm）與中國科興（Sinovac）。

最遲在10月25日之前，CDC就會向國際航空旅客發布接觸史追蹤的相關措施。

由於我國國產高端（Medigen）疫苗並未列入核可清單，指揮中心今（16）日指出，將持續與美國有關單位聯繫，待詳細規定出爐後再行確認。