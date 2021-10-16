日韓領導人首通電「溫馨喊話好好合作」 諾日占時期慰安婦問題尋解方

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合外電報導）因應亞太區域衝突緊張與威脅升高，日本和南韓領導人15日通話表示希望擴大外交合作，要讓長期雙方在合作與抵抗之間徘徊，劃下句點。

二戰後，日韓關係雖正常化，但兩方在一些日占時期歷史問題與責任賠償討論的分歧過大，在雙邊貿易方面，也2019年因科技產業競爭關係一度爆發貿易戰。不過去年疫情爆發兩國國內仇中情緒升溫，加上印太區域情勢的轉變，雙方有了共同的交集，也計畫升級彼此的關係。而日本新任首相岸田文雄，對中國的態度偏強硬。

外電報導，日本外務省發布新聞，指岸田文雄（15日）已和南韓總統文在寅通過電話，兩人交談35分鐘，「氣氛融洽」，也討論到最受關注的南韓徵用工及慰安婦議題，表示會進一步派遣外交層級負責單位交涉共同找出解決方案。

兩位領導人各自表示願放下歧見，共同面對中國與北韓所帶來的威脅。

據報，岸田希望南韓能採取更具體的作為改善兩國溝通渠道與外交互動，他們在等待南韓的善意。文在寅則是告訴岸田，兩國在二戰未懸的爭議上一定要解決，同時不會造成兩國外交關係磨擦，「但相信只要有心也有努力，兩方都能克服問題。」

兩人對談雖有著「溫馨喊話」要好好合作，未來能否著實修補外交關係仍待驗證。