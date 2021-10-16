【詭綠之謎】華郵：中國漁船也擾台　台灣馬祖上演的「魷魚遊戲」

這些中國來的捕小卷漁船，從馬祖最北的東引到最南邊的莒光鄉都可看見。 這些中國來的捕小卷漁船，從馬祖最北的東引到最南邊的莒光鄉都可看見。

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合外電報導）「當夜幕低垂，綠色亮點不斷在鄰近中國的台灣離島馬祖地平線上，接二連三的閃爍，把馬祖天空染上一股詭譎的螢光綠，令住在馬祖島上的居民，感到不安及深沉壓迫感。」

這是美國《華郵（The Washington Post）》15日一篇描述馬祖慘遭中國非法漁船進逼文章的「開場白」，而中國漁船上綠色集魚燈強力放送所形塑一片詭譎氛圍，就這麼在標題上，直接被類比當今全球最夯Netflix韓劇《魷魚遊戲（Squid Game）》裏的肅殺緊張氣氛。

在馬祖青年發展暨生態旅遊協會工作的黃開洋（音譯）告訴華郵記者，「這裏的天空實在很不自然，看起來就像科幻小說裏面的場景。」

華郵報導，詭異綠光瀰漫馬祖天空，始作俑者就是來自對岸中國的「捕魷魚（台灣多稱小卷）漁船」，每晚出現數量數十至數百不等，已持續了四個月。這些在暗夜中工作的漁船，船上的綠色LED集魚燈強力放送，雖然聚集在馬祖外海，但光束之強勁已造成當地嚴重光害，更影響馬祖的藍眼淚自然景觀。 一名馬祖當地漁民向華郵記者抱怨這群不速之客，已嚴重影響他們的生計與權益。

報導說，大批中國小卷船擾亂馬祖當地生態自然景觀，粗暴行徑和中國共機入侵台灣防空識別區（ADIZ）無二致。馬祖島上居住約1.34萬人，當地民眾和官員都擔憂，這樣持續的「詭綠」，會傷害當地觀光業發展，以及海洋生態。面對中國不斷的侵害，他們感到很無助。

報導引用官方數據指出，馬祖對岸的福建，有逾4萬艘註冊漁船，他們在2018及2019年分別共捕獲逾5.2萬噸的小卷，隨著更具經濟價值漁獲產量下滑，中國漁民就更積極抓捕小卷彌補收入缺口。在福建，一磅小卷可賣近5美元的價錢，漁民是趨之若鶩。

也因此，即使過了6至8月的捕小卷季，中國漁民仍不善罷干休拚命抓捕，暗夜中綠色集魚燈強力放送，漁船間比的是誰的LED燈瓦數最強、最能吸引魷魚過來。而為了生計，福建捕魷魚的船也自然往馬祖靠近，直接傷害馬祖當地自然生態，而越界也時有耳聞。