Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

【詭綠之謎】華郵：中國漁船也擾台　台灣馬祖上演的「魷魚遊戲」

華郵報導，詭異綠光瀰漫馬祖天空，始作俑者就是來自對岸中國的「捕魷魚（台灣多稱小卷）漁船」，每晚出現數量數十至數百不等，已持續了四個月

By 楊琇羽, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/16 12:00
這些中國來的捕小卷漁船，從馬祖最北的東引到最南邊的莒光鄉都可看見。

這些中國來的捕小卷漁船，從馬祖最北的東引到最南邊的莒光鄉都可看見。

（台灣英文新聞／楊琇羽　綜合外電報導）「當夜幕低垂，綠色亮點不斷在鄰近中國的台灣離島馬祖地平線上，接二連三的閃爍，把馬祖天空染上一股詭譎的螢光綠，令住在馬祖島上的居民，感到不安及深沉壓迫感。」

這是美國《華郵（The Washington Post）》15日一篇描述馬祖慘遭中國非法漁船進逼文章的「開場白」，而中國漁船上綠色集魚燈強力放送所形塑一片詭譎氛圍，就這麼在標題上，直接被類比當今全球最夯Netflix韓劇《魷魚遊戲（Squid Game）》裏的肅殺緊張氣氛。

在馬祖青年發展暨生態旅遊協會工作的黃開洋（音譯）告訴華郵記者，「這裏的天空實在很不自然，看起來就像科幻小說裏面的場景。」

華郵報導，詭異綠光瀰漫馬祖天空，始作俑者就是來自對岸中國的「捕魷魚（台灣多稱小卷）漁船」，每晚出現數量數十至數百不等，已持續了四個月。這些在暗夜中工作的漁船，船上的綠色LED集魚燈強力放送，雖然聚集在馬祖外海，但光束之強勁已造成當地嚴重光害，更影響馬祖的藍眼淚自然景觀。 一名馬祖當地漁民向華郵記者抱怨這群不速之客，已嚴重影響他們的生計與權益。

報導說，大批中國小卷船擾亂馬祖當地生態自然景觀，粗暴行徑和中國共機入侵台灣防空識別區（ADIZ）無二致。馬祖島上居住約1.34萬人，當地民眾和官員都擔憂，這樣持續的「詭綠」，會傷害當地觀光業發展，以及海洋生態。面對中國不斷的侵害，他們感到很無助。

報導引用官方數據指出，馬祖對岸的福建，有逾4萬艘註冊漁船，他們在2018及2019年分別共捕獲逾5.2萬噸的小卷，隨著更具經濟價值漁獲產量下滑，中國漁民就更積極抓捕小卷彌補收入缺口。在福建，一磅小卷可賣近5美元的價錢，漁民是趨之若鶩。

也因此，即使過了6至8月的捕小卷季，中國漁民仍不善罷干休拚命抓捕，暗夜中綠色集魚燈強力放送，漁船間比的是誰的LED燈瓦數最強、最能吸引魷魚過來。而為了生計，福建捕魷魚的船也自然往馬祖靠近，直接傷害馬祖當地自然生態，而越界也時有耳聞。
馬祖
中國小卷船
華郵
生態浩劫
藍眼淚
魷魚遊戲
生態危機
共機擾台

相關新聞

台灣遇襲美國是否協防 白宮：磐石承諾協助維持自衛能力
台灣遇襲美國是否協防 白宮：磐石承諾協助維持自衛能力
2021/10/15 09:48
國慶共機「來祝賀」 運八反潛機又侵我西南防空識別區
國慶共機「來祝賀」 運八反潛機又侵我西南防空識別區
2021/10/10 10:32
2021玉山論壇8日順利舉行 多國政要肯定台灣在印太地區的重要角色
2021玉山論壇8日順利舉行 多國政要肯定台灣在印太地區的重要角色
2021/10/09 11:02
《魷魚遊戲》電話遭打爆 Netflix 刪畫面還苦主一個清靜
《魷魚遊戲》電話遭打爆 Netflix 刪畫面還苦主一個清靜
2021/10/07 20:15
【美中會談】睽違近七月蘇利文再見楊潔篪 關切中國對台灣行動
【美中會談】睽違近七月蘇利文再見楊潔篪 關切中國對台灣行動
2021/10/07 10:21

更新時間 : 2021-10-16 13:22 GMT+08:00

最受歡迎

【最新】台灣高雄「城中城」暗夜大火46死41傷•涉案黃女疑因點沉香不慎釀災　深夜遭羈押禁見
【最新】台灣高雄「城中城」暗夜大火46死41傷•涉案黃女疑因點沉香不慎釀災　深夜遭羈押禁見
是您嗎？「藝FUN券」首波81萬位中獎者出爐　台灣多家品牌推出好康優惠
是您嗎？「藝FUN券」首波81萬位中獎者出爐　台灣多家品牌推出好康優惠
【BNT疫苗接種常見問題】副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
【BNT疫苗接種常見問題】副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
更新【加碼五倍券】台灣交通部觀光局「國旅券」首批抽60萬張　中籤民眾12日下午5時注意簡訊！
更新【加碼五倍券】台灣交通部觀光局「國旅券」首批抽60萬張　中籤民眾12日下午5時注意簡訊！
【近400萬人可施打】台灣第12期疫苗開放BNT、莫德納和AZ！ 最快10/18起預約10/22開打
【近400萬人可施打】台灣第12期疫苗開放BNT、莫德納和AZ！ 最快10/18起預約10/22開打
第12期疫苗接種台北市採分流接種、開放夜間施打：醫院施打BNT　花博負責AZ
第12期疫苗接種台北市採分流接種、開放夜間施打：醫院施打BNT　花博負責AZ
寧靜！金門海洋藝術節展出為期兩年　台灣、日本、墨西哥共創地景裝置
寧靜！金門海洋藝術節展出為期兩年　台灣、日本、墨西哥共創地景裝置
BNT和AZ混打莫德納疫苗擴大開放　醫師ＱＡ一次解答
BNT和AZ混打莫德納疫苗擴大開放　醫師ＱＡ一次解答
【詳細院所名單】北市11家醫院開設AZ疫苗「第2劑特別門診」•9/28起可掛號預約　長者莫德納第2劑也可線上預約
【詳細院所名單】北市11家醫院開設AZ疫苗「第2劑特別門診」•9/28起可掛號預約　長者莫德納第2劑也可線上預約
COVID-19口服藥新進展 默沙東向美國FDA尋求緊急授權
COVID-19口服藥新進展 默沙東向美國FDA尋求緊急授權