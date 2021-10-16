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中國共機加速擾台驚動華府　CNN：F-16V提前交機台灣討論中

By 楊琇羽, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/16 10:54
共軍1架運8反潛機6日侵犯台灣西南防空識 別區（ADIZ），台灣空軍除了派遣空中巡邏兵力應對外，也實施防空飛彈追蹤監控等作為。 （國防部提...

共軍1架運8反潛機6日侵犯台灣西南防空識 別區（ADIZ），台灣空軍除了派遣空中巡邏兵力應對外，也實施防空飛彈追蹤監控等作為。 （國防部提... (來源 中央社)

（台灣英文新聞／楊琇羽　綜合外電報導）中共頻繁派遣軍機擾台，十月第一周偵測到擾台的中共軍機數累計創新高，美國CNN引用知情人士消息報導，拜登政府官員正與台灣官員討論加速交付台灣採購F-16V戰機的可能性。

根據國防部軍事動態訊息，十一中國國慶當天，38架中共軍機飛向台灣海峽，進入台灣防空識別區（ADIZ），接下來10/2有39架、10/3有16架、10/4的56架、10/5有1架運-8反潛機、再來就是台灣國慶當天的3架。

近來，美國國會議員不分兩黨均施壓拜登對北京採取更強硬、更快速的舉措，不過拜登政府內部對於因應中共挑臖行動卻意見分歧。消息人士指出，國防部認為中共建軍現代化腳步加快，也提高在台海的演訓密度，是一大警訊，不過，有一派國務院官員卻不認為中共會入侵台灣，不應反應過激。

兩派的爭論雖持續著，但拜登政府官員近月已與台灣方面討論提早交付2019年採購的22台F-16V戰機的可能性，而兩方的討論在中共軍機加大擾台強度後也加快。

CNN報導，一般來說，戰機採購案從同意敲定到交機通常耗時十年，但台灣方面在去年以來中共軍機不斷侵入ADIZ後，就一直向美國表達提早交機的需求，不過當時美國的態度一直很模糊，直至近日北京侵擾力度加大，一些拜登官員，以及民主共和兩黨國會議員因此疾呼要求重新評估交機台灣的時程，不斷施壓拜登政府。

曾任國務院人權事務官的民主黨眾議員馬林諾夫斯基（Tom Malinowski）就是支持要對北京採取更強硬的態度，他指美國外交政策長期認為「習近平只是虛張聲勢」、「中共不會真的動武」的說法根本是走錯步。

另一位退休海軍軍官的民主黨眾議員路里亞（Elaine Luria），11日在華郵撰文更說，應授權拜登海外發動軍事行動的權力，以確保台灣安全。美國防官員透露，內部擔憂2027年習近平會在爭取第三度連任大位時，一併武統台灣，交機行動得加快。
F-16
戰機
中共軍機
ADIZ

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