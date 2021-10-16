【楊憲宏專欄】普丁開講台灣：「意外的發球局」？

台灣應該怎麼樣重新面對這個變化萬千的世局？一個台灣人從來沒有想像過的國際合縱連橫以及台灣在其中扮演的角色？一個台灣人完全陌生的全球變局正在上演，而台灣正被推上舞台….

根據CNBC報導，中國國家主席習近平10月9日和蔡英文總統在10月10日分別表達了國家主權立場，兩岸關係持續緊張之際，在10 月14日俄羅斯的能源周（Russian Energy Week）會議上，主播甘布爾問普丁，「如果中國入侵台灣，您認為會有實質爭戰的風險嗎？」普丁很罕見直接回應，「在我看來中國不需要用武，以購買力來說，中國是強大的經濟體，中國現在是世界第一，排在美國前面，藉由增加經濟潛力，中國有能力實現它的國家目標，我不認為會有任何威脅。」

他的意思是「台海不會有實質戰爭的風險。」但他所持的理由並沒有說服力，事實上，中國的經濟實力一落千丈，大不如前。所謂「増加經濟潛力」根本與現狀不符，中國未來的經濟前景是黯淡的，普丁不會不淸楚習近平的處境，卻仍然認真的説「反話」，其目的很值得玩味。

更耐人尋味的是，他緊接著論及南海問題，普丁表示 :「俄羅斯曾一直努力就中國對附近大片海域的長期擁有權和國際否認的主張保持中立立場」，他講大白話：「南海確實存在一些利益衝突和矛盾，但俄羅斯的立場是建立在一個事實上，亦即我們必須在不受地區大國的干預下，提供區域內各國一個機會，依據國際法的基本準則來進行適當對話。」

他更直接表明了俄羅斯的意圖：「這應該是一套協商過程，我們應以這種方式解決所有爭執。我認為，這種方式是有潛力的，但目前為止尚未被充分利用。」

俄羅斯這些談話看來是有針對性，在美國五角大廈10 月 12 日公開批評中共「加緊恐嚇並壓迫台灣和其他夥伴與盟友，包括在台灣附近、東中國海和南中國海加緊從事軍事活動」，並告誡說挑釁戰術可能造成相反結果，「只會增加發生誤判和意外戰鬥的機會」。美軍方宣稱，美國對防衛台灣不受中共威脅的承諾依然「堅如磐石」（rock solid )。

普丁的談話不是聊天，而是有重大戰略企圖，特別在歐洲各國紛紛介入印太戰略部署，英國連最大航母都已經出現在台海及東海、南海參與多國聯合軍演。俄羅斯雖然與中共也安排了海上軍事演習，但規模微不足道。

在台灣議題上，他很確定，「不會有實質戰爭風險」。恐怕不是猜測而是肯定語氣。這是普丁用修辭學表達了「俄羅斯不支持中共用武力解決台海問題」。普丁認為，還有其他方式未被充分利用。這對中共主戰派的人來說，是重大警訊。因為他們的猖狂對台威脅，已經喚醒了一隻在北方沉睡已久的「北極熊」。這一向是中國歷史上最大的威脅，來自北方的陸權壓力，遠比來自西南方的海權壓力更實質。

中共要用武力解決台海問題，等於是在「西南方」惹事生非，必須是在「北方」沒有壓力下才可能進行，甚至必須「北方」也參一腳合謀下，才能「安心」，否則，當中共大軍集結「西南方」，造成接壤「北方」的區域空虛，這樣的戰爭怎麼能無後顧之憂的打得下去？

普丁的講話突顯了這個「歷史地緣政治」的脆弱性。他表面上吿訴習近平，「經濟力的手段還沒有發揮」，骨子裡告訴習近平，想對台動武的話，「要問問俄羅斯同不同意」。

因為全球最近揭露的各種經濟利益都指出，中共想要拿下台灣最主要的目的是有野心，企圖掌握全球的經濟命脈。IC Insights最新研究報告示警，「全球半導體產業正處於中國可能以武力統一方式拿下台灣的重大威脅」。

最重要的原因是，台灣10奈米以下先進製程以台積電為首的產能佔全球63%，為全球第一，在IC市占及產能上，當前沒有任何生產基地比台灣更重要；但中國IC相關產業從美中貿易戰以來卻受到重創，一旦北京考慮以短期經濟陣痛，來換取「未來數年間控制IC產業市占」的利益，「武力統一台灣就可能會是其考慮選項之一」。更不要談，東海-台海-南海這一片國際經濟「黃金路線」目前的全球GDP佔比達到40%，如果被中共控制，不要説民主國家聯盟全垮，俄羅斯也一樣要喝西北風了。普丁選擇「俄羅斯能源周」來講話，是有其戰略考量的。

普丁沒有把話講死，原因是美國已經講了重話，而且他也注意到習近平也對美國總統拜登的「台灣協議説」做出反應，緩和了武力示威的措施。普丁這時機介入，在告訴國際，「俄羅斯有意見，並且有想法。」也就是說在東海-台海-南海的議題，俄羅斯「立場中立」，並主張「一套協商過程…解決所有爭執…這種方式是有潛力的，但目前為止尚未被充分利用。」

普丁說的是，俄羅斯「主張以和平方式解決爭端」，這説法很新鮮！意思是，未來這個區域的任何談判，俄羅斯都將參與。

中共到現在還不知道要怎麼樣來回應普丁的談話，要告訴普丁「台灣問題是中國內政，俄羅斯沒有資格説三道四」？還是「任何外國企圖介入台灣問題的，都不會有好下場」？或是習近平愛說的「誰妄想這樣幹，必將在14億多中國人民用血肉築成的鋼鐵長城面前碰得頭破血流」？中共拿不定主意來應付這場普丁「意外的發球局」。

台灣朝野應該重視俄羅斯的立場及態度。雖然普丁真正的的企圖仍然不明，但是不可否認，這是一個不可忽視的力量。

9月底，台灣選手參加自由潛水世錦賽，主辦單位轉播時卻突然撤下台灣國旗，AIDA TAIWAN除了表達抗議，並獲得日本等10國力挺，主動要求下架自己國家的旗幟，聲援台灣。 10國表達力挺，包括日本、俄羅斯、美國、克羅埃西亞、荷蘭、澳洲、韓國、法國、德國、斯洛維尼亞，希望自己國家旗幟也被移除。俄羅斯列名其中，到底要如何解讀，大家腦袋空白。

普丁的講話，媒體大多數不知道要用什麼觀點來分析，不敢不放在重要版面，卻也不知所措。這是台灣被排除在國際太久，以致於知識系統失去對國際議題判斷的敏感力造成的尷尬局面。但至少大家都有感，知不足是個很好的開始⋯⋯