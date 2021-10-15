寒冬將至、煤炭價飆高 中國能源危機何解？傳與美國供應商談判中

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）中國能源危機近期逐漸顯現，隨著寒冬到來，中國能源公司傳正與美國能源供應商交涉中，盼能達成長期合作貿易，不過2019年美中貿易戰之後，雙方天然氣貿易一度陷入停滯。

中國是世界最大的貿易出口國，近期遭遇能源危機，煤炭短缺、不斷限電，大範圍停產衝擊產業，甚至影響經濟。消息人士透過路透社指出，為了進行彌補，中國石化（Sinopec Corp）和中國海洋石油總公司 (CNOOC) 等主要的能源公司，正在與美國液化天然氣出口商談判，討論長期合作。

為了儘速減少此次能源危機的影響，中國政府近期實施大規模限電，根據中央社，電力短缺對經濟造成的傷害越來越大，甚至連蘋果（Apple）和特斯拉（Tesla）在中國的供應商都被迫停工。

此次美中就能源方面的合作是否會受到雙方緊張關係的影響，仍未有定數，不過根據路透社，2019年美中貿易戰最激烈的時候，雙方天然氣貿易一度陷入停滯。美中關係至今仍屬緊張，這些討論可能會達成價值數百億美元的交易，也意味著中國從美國進口液化天然氣的數量將大幅激增，是一樁非同小可的貿易。

然而不只是中國，全球許多國家都對於自然能源減少與氣候變遷帶來的劇烈影響相當有感，像是俄國、德國和荷蘭。