就在明天！大稻埕情人節煙火秀16日登場 台北市2階段交管看這邊

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）2021大稻埕情人節煙火秀因疫情延後至10月16日，當天將實施2階段交管，分別是晚間6時和晚間8點30分，路段包含涼州街、環河北路等路段，管制內容包含車道彈性調撥、匝道封閉和禁止臨停等。

根據北市觀光局，「2021大稻埕情人節」將於10月16日登場，地點為臺北市大同區延平河濱公園3號至5號水門，當天晚間8時10分起會有長達480秒的煙火秀。

今年大稻埕情人節活動結合台灣文化協會百年及新文化運動月系列活動，串聯整個大稻埕街區，能讓民眾體驗在地風華，並享受浪漫的秋季河岸風情，不過有許多路段將因此2階段交通管制措施。

台北市政府交通警察大隊整理16日的交通管制措施，內容如下：

(一)第1階段管制：10月16日晚間6時至11時(視狀況提前或延後)

平面道路： 涼州街－延平北路－長安西路－塔城街－忠孝西路－環河北路所圍區域，除環河北路外，其餘均不含道路(當地居民除外)。 民生西路與重慶北路口、南京西路與重慶北路口、天水路與重慶北路口、長安西路及塔城街口及鄭州路與塔城街口管制車輛往西；延平北路與民權西路口(彈性)、環河北路與民族西路口管制車輛往南。 延平北路(長安西路至忠孝西路)南往北彈性調撥1車道供北往南車輛通行。 環河快速（高架）道路： 北自民族西路口、南至忠孝橋雙向車道管制；忠孝橋至西園路口段(光復橋下）往北車道管制。 匝道入口管制：和平西路匝道（華江橋下）、華江橋、忠孝橋往北進入環河快速（高架）道路匝道及洛陽停車場匯入環河快速（高架）道路匝道。 市民高架道路：東往西下環河北路匝道口封閉。

(二)第2階段管制：10月16日晚間8時30分至11時(視狀況提前或延後)

原第1階段管制區域仍維持。 因應活動結束後之人潮疏散，民生西路與承德路口管制車輛往西行駛。

行人管制：

為避免忠孝橋及台北橋上民眾駐足觀賞煙火，10月16日晚間7時30分至9時管制行人上橋及駐足橋上。 10月16日下午2點淡3號至5號水門間實施人員淨空，並於下午5點開放持有票卷民眾入場。

停車管制：

10月15日12時至16日24時：3至5號水門間堤外停車場淨空。 10月16日12時至23時：

民生西路(延平北路至重慶北路段)兩側、長安西路(延平北路至重慶北路)南側、塔城街(長安西路至鄭州路)西側路邊停車格公告暫停使用，並禁止臨時停車。 民生西路(環河北路至重慶北路段)、延平北路(民權西路至忠孝西路段) 取消假日黃線停車。 重慶北路(民權西路至忠孝西路)西側取消路邊停車格及假日黃線停車。

臺北市政府警察局提醒欲參與活動民眾，因活動周邊停車空間有限，為避免停車不便或交通壅塞降低遊興，籲請民眾搭乘大眾捷運 (北門、中山、雙連、大橋頭站等)步行至活動會場，尤以捷運北門站為進、出動線為佳，省時又便利：

北門站： 出站後沿「市民大道」往西步行5分鐘，由3號水門進入活動會場 (建議路線) 。

出站後沿「市民大道」往西步行5分鐘，由3號水門進入活動會場 。 雙連站：出站後沿「民生西路」往西步行15分鐘，由5號水門進入活動會場。

大橋頭站：出站後向「延平北路」往南步行，於「民生西路」右轉後直行，約15分鐘由5號水門進入活動會場。

中山站：出站後沿「南京西路」往西步行，右轉「重慶北路」再於「民生西路」左轉後直行，約20分鐘由5號水門進入活動會場。

(圖/台北市政府警察局交通警察大隊)