富邦臺灣中小、富邦臺灣優質高息 10/19除息

ETF配息與否近年來已成為投資人在存股孳息的投資考量重點之一 。富邦投信10月14日同步發佈富邦臺灣中小(00733)及富 邦臺灣優質高息(00730)收益分配公告，10月預計配息金額 分別為每單位新台幣2.09元、1.127元，依10/14收盤 價換算的殖利率分別約5.31%、5.57%。

富邦投信指出，為保障既有基金受益人之權益， 避免除息日前本基金因接受大量申購， 使得在外發行單位數大幅增加，導致每受益權單位可配發金額減少， 已公告至10月18日為止，進行富邦臺灣中小(00733)初級 市場申購控管，每日僅開放3組申購(1組為50萬個單位數)， 不過投資人仍可透過次級市場正常交易。

根據富邦投信10/14發佈之公告，上述2檔台股ETF每單位配 息金額分別為：富邦臺灣中小(00733)為每單位2.09元， 按10月14日收盤價換算現金殖利率5.31%， 創下過去兩年新高；而富邦臺灣優質高息(00730)為每單位1 .127元，換算現金殖利率5.57%，2檔ETF的除息日為1 0月19日，參與除息的最後買進日為10月18日前， 配息發放日則是11月19日。

富邦投信表示，素來多數中小型類股常常被定型為追求爆發力成長， 只傾向大幅配比在攻擊成長力道大、 且波動幅度較高的科技相關類股而已，但富邦臺灣中小ETF( 00733)乃透過嚴謹且具理論基礎的動能因子選股邏輯， 以追蹤臺灣指數公司編製的中小型A級動能50指數， 指數成分股篩選方法是以上市的普通股刪除台灣市值前50大個股後 ，依α(Alpha)係數指標排序，選取最高的前 50 檔中小型上市公司股票，因此其選股邏輯， 即是以相對大盤的超額報酬最高的中小型股作為指數成分股， 也就是如此， 讓今年在不如往常只是科技股一枝獨秀的台股多頭行情下，該ETF 也能順勢搭上航運、鋼鐵、半導體等投資行情， 締造短中長的優異績效。 其選股邏輯設定本身即已幫投資人主動篩選出超額報酬股， 與趨勢並進，即便行情不專美於科技類股， 類股輪動也能輕鬆掌握飆股與強勢股。

照片來源：富邦金控提供