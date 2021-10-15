林家花園「光映綺想曲」2021光影藝術展重磅登場 光雕3.0全新進化與抗疫醫護共同點亮希望之光

去年板橋林家花園「花月圓‧夜未眠」光雕秀是否還歷歷在目呢？ 今年在新北市政府「新北五條美學廊帶」之「新美學示範基地」 計畫持續推動下，林家花園作為「板橋府中美學示範基地」 專案重要示範點，10 月迎來光雕3.0全新進化，推出「光映綺想曲」2021光影藝術 展，今年除光雕秀之外，更首度在園區幾棟建築中， 推出藝術家們現地創作作品， 展現與當代數位藝術融合的感官新體驗，展期自即日起至明( 111)年1月1日，週一至週日9時至17時； 主展區光雕秀於展覽期間之每週五、六夜間開放至晚間21時。

新北市副市長謝政達表示，今（15） 晚在來青閣舉行的光雕秀開幕活動非常特別， 為感謝新北市基層醫護同仁扛起防疫重任，日以繼夜堅守在崗位上， 使疫情獲得控制，實體藝文活動得以重新舉辦， 是新北市安居樂業的幕後英雄， 今天特邀請基層醫護代表至現場觀賞全新林園光雕秀， 一同為林家花園光影藝術展揭開序幕， 更藉此機會向現場以及新北市所有的醫護人員表達最深的感謝， 也象徵防疫新生活下藝文活動不缺席， 期待透過文化光影展現新北力量。

3年來光雕秀已成為林家花園品牌活動，今(110)年更隆重推出 「光映綺想曲」2021光影藝術展， 由策展人邱誌勇老師為主策劃，主展區來青閣光雕秀， 搭配林園各展區衛星呈現跨域科技光影體驗， 將林家花園美學重新詮釋，持續創新提供民眾更多元的文化體驗， 以回應民眾對城市美學的期待，持續點亮林園、點亮新北。 開幕夜特別邀請編舞家王宇光偕同「三缺一劇團」及DJ鄭各均， 搭配由臺灣知名數位音像創作者葉廷皓老師與遊樂製品製作最新光雕 秀，以肢體表演、臨場音樂演奏等創造藝術科技感之光雕秀表演， 盛大開啟「光映綺想曲」2021光影藝術展。 因應防疫活動當晚採線上全程同步於林家花園臉書粉絲專頁直播， 廣邀民眾於安全防疫前提下，於線上搶先觀看林園光雕3.0。

此外，展期間推出《古城尋跡之微光夜宴》 實境解謎專屬限定體驗活動， 以林園豪門大宅為背景的實境解謎遊戲，結合古裝體驗、解謎遊戲、 沈浸互動表演、飲食饗宴以及光雕秀的全方位沉浸式體驗， 讓民眾深歷其境，穿越時空體驗古蹟人文風情。更重要的是， 今年因應防疫加開夜間預約入園梯次， 希望所有市民朋友在安全防疫前提下一同共襄盛舉， 結伴預約夜訪林園，來體驗一場虛實交錯的光影響宴!。

活動詳情歡迎至國定古蹟林本源園邸官方網站(https:// www.linfamily.ntpc.gov.tw/)、Fa cebook(https://www.facebook. com/theLinGarden/)查詢。