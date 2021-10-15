臺美雙城簽署教育、經濟與文化倡議 與矽谷共同培育技職菁英

新北市政府今(15)日辦理「臺美雙城倡議合作」 簽署儀式，侯友宜市長與美國矽谷科技重鎮庫柏提諾市( Cupertino)市長Darcy Paul，在美國在台協會(AIT)見證下透過視訊簽署合作意向 書，共同推動雙方在教育、經濟及文化交流合作， 為兩個城市互動豎立新的里程碑。

侯友宜市長表示，新北市是400萬人口的智慧城市， 近年積極發展新創及雲端產業，已成為AI研發重鎮， 不少科技巨頭例如Amazon與Google都落腳新北市， 與庫柏提諾市(Cupertino)的屬性不謀而合。 未來雙方將在教育、經濟及文化上進行深度交流。 尤其在教育領域已啟動「新北市國際技職領袖人才」培育計畫， 培養百名技職菁英是雙方合作首部曲， 期待與矽谷一起培育國際人才。經濟面向也可透過招商與產業互動， 未來會協助美方創業家來新北市投資。在文化上也將透過城市青年、 閱讀與場館交流，進行互訪及資源共享。

美國庫柏提諾市長Darcy Paul表示，很開心見證雙方城市建立友好關係， 今簽署備忘錄確立長久的合作關係，期待未來和新北市友誼持續， 而教育的理想有新北夥伴一同溝通實踐是件美好的事情。AIT商務 組長歐德瑞Brent Omdahl也說，很榮幸見證雙城倡議MOU簽署， 樂見兩國的合作，相信新北市未來在資訊、生技、數位雲端、 製造產業上都能與庫柏提諾市這個科技重鎮攜手合作。

教育局表示，新北市國際技職領袖人才計畫，於109學年度高一生 甄選錄取127位，從今年9月進行為期一年半在假日進行英語能力 培養課程、國際專業素養培育及專業實踐培育規劃等課程， 聘請國內外專業講師，以線上或實體方式提供各項學習機會。

最終將選拔30位優秀技職菁英學生公費出國，預計112年暑假赴 美進行國際入班學習、產業實習、國際賽事參與。 本計畫在臺美城市合作下，連結海外教育機構資源， 並與百大產業跨域合作，提供國際入班及產業實習， 培養具國際移動、創新及專業的技職領袖人才， 讓菁英學生將所學專業知識運用實務上。

瑞芳高工建築科許至欣同學開心表示， 很幸運自己能錄取也享受參加培訓過程， 挑戰接觸不同人事物與拓展視野，獲得更多人生體驗。 樹人家商美容科張佳媛同學說， 藉由課程引導讓我們遇到問題能不慌張， 也了解在團隊中耐心跟溝通是不可或缺的。 復興商工廣告設計科蘇晶玲同學有信心地說， 覺得自己一定可以享受過程完成培訓，不管最後結果如何， 會盡自己所能爭取公費出國機會，努力向前。

教育局長張明文表示，自102年起新北陸續與美、英、德、 日本及澳大利亞等國技職教育單位建立夥伴關係， 更薦送技術型高中生赴海外技能研習， 辦理國際青年論壇暨文化交流計畫、推動跨國專案合作與發表、 辦理多次跨國專業交流與教師培力。同時， 多所技術型高中通過國際學校獎認證， 啟動全國首創技職雙聯學制專班， 今年透過與矽谷庫柏提諾市的合作， 為新北市技職教育創造更多元樣貌及國際發展性。