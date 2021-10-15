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關懷高雄城中城大火案 侯友宜率先捐20萬元並籲請各界關心

啟動社工關懷 新北燒燙傷中心全力協助

By 台灣英文新聞
2021/10/15 17:06
關懷高雄城中城大火案 侯友宜率先捐20萬元並籲請各界關心

高雄市城中城發生大火，釀成重大傷亡，新北市長侯友宜表達台灣同島一命，脣齒相依，每位逝去的生命都是我們的同胞，他感到非常的傷痛和不捨！新北市民也有一位受傷，市府立即啟動社工關懷，基於全國社安網相互支援，只要高雄市有任何需求，新北市社工願意全力協助。他也率先捐贈20萬元進入新北市好日子愛心大平台「高雄城中城大火案」，並籲請社會各界共同關心，所有收到的善款，將悉數交由高雄市政府統籌運用慰助；另外，新北市有專屬的整合型燒燙傷復健照護中心，願意全力協助在這場大火中受到燒燙傷的民眾後續醫療和復健、重建等。

侯友宜表示，新北市6年多前曾經歷過八仙塵爆事件，因此對於重大事件感同身受。這次高雄市城中城發生大火案，造成許多家庭不幸，新北市願意挺身協助，全力支援，以期家屬早日遠離悲痛。新北市立聯合醫院有專屬的整合型燒燙傷復健照護中心，願意全力協助在這場大火中受到燒燙傷的民眾後續醫療和復健、重建等。

社會局長張錦麗表示，有意支援高雄市城中城大火案受難者，可透過「好日子愛心大平台」社會救濟會報，帳號為027038002803(台灣銀行板橋分行，請註明「高雄城中城大火案」）。新北市在彙集善款後，將全部交由高雄市政府統籌運用。

更新時間 : 2021-10-15 17:33 GMT+08:00

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