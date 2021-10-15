土地銀行統籌主辦台灣農林公司 26億元聯貸案完成簽約

土地銀行統籌主辦台灣農林股份有限公司總金額新臺幣26億元聯貸案，已成功完成募集，並於110年10月15日由該行代表銀行團與台灣農林股份有限公司董事長吳清源代表借款人簽訂聯合授信合約。

本聯貸案資金用途為支應台灣農林股份有限公司償還金融機構借款暨營運週轉所需，由土地銀行擔任統籌主辦暨管理銀行，彰化銀行為共同主辦銀行，並由華南銀行、新光銀行、板信銀行以及台新銀行等共同參與。

台灣農林股份有限公司前身為「日本三井物產株式會社」，係百年老字號製茶廠，並擁有栽植茶葉農場，於臺灣北中南地區均有茶廠如熊空茶廠、大溪老茶廠、三義及銅鑼茶廠、日月老茶廠、及老埤農場等，從傳統茶葉栽種至創造智慧茶園，利用科技監管氣候與濕度，採用先進精準灌溉技術，同時開發軟體平台追蹤產銷履歷；本(110)年度老埤農場更已取得474公頃茶園產銷履歷認證，公司秉持著『專業、安全、誠信』的製茶理念，將資訊完整透明化，使消費者得以喝得安心!

近年公司除積極與通路(7-11、全家等)合作以自有品牌將冷藏茶品上架販售外，更持續推動將茶廠轉型為休閒園區，如熊空休閒農場、大溪老茶廠、日月老茶廠、鹿篙咖啡莊等，讓消費者能體驗並瞭解茶的生態及文化，另持續進行土地開發，期使土地資源能有效利用與活化，讓公司朝多元化發展，持續提升整體競爭力。

土地銀行近年積極轉型，除原有之不動產核心業務外，擴大辦理企業授信、財富管理業務、海外台商、信託2.0計畫等業務，並持續推動「中小企業」、「5+2新創重點產業」、「新南向」、「都市更新」及「危老建物重建」等融資業務，另為支持企業與民眾共同對抗嚴重特殊傳染性肺炎疫情，土地銀行積極配合政府各項紓困措施，推出「抗疫興家園、土銀心相挺」具體行動方案，協助受疫情影響之企業廠商及個人紓緩資金調度困境，亦榮獲金管會「獎勵本國銀行加速辦理紓困振興貸款方案」評比為優等銀行。

此外，土地銀行亦積極推動綠能產業融資，與綠色及永續發展產業攜手共創經濟新動能。未來仍將持續以積極、穩健及多元發展之方向，朝全方位優質金融機構目標前進。