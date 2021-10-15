高雄「城中城」大火•台灣陸委會證實: 3名陸配罹難　央視駐台記者助中國觀眾尋人

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（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）高雄鹽埕區「城中城」社區大火造成46人死亡，陸委會今天（15日)證實其中有3名陸配罹難，2人在台無其他親屬，政府將對陸方親屬入境來台及處理後續奔喪事宜，提供專案協助。

高雄城中城大樓14日凌晨發生火災，造成重大死傷，15日上午有罹難者家屬前往事故現場進行招魂儀式。中央社

我大陸委員會下午發布書面聲明指出，3名不幸罹難陸配分別為已在台設籍的吳姓陸配，及尚在依親居留期間的林姓陸配，兩人在台均無其他親屬；第3名周姓陸配已在台設籍，政府會聯繫其在台家屬表達關懷，並協調各有關部門視家屬需要提供相關協助。

陸委會表示，針對疫情期間陸方親屬入境來台及處理後續奔喪事宜，陸委會將會同各有關部門基於人道考量提供專案協助。

陸委會也提到，海峽交流基金會已在第一時間聯繫罹難陸配家屬及在台友人表達關懷，並將協助吳姓陸配的陸籍女兒及林姓陸配胞兄來台，海基會將全力協助家屬來台相關事宜並提供必要協助。

聲明並表示，對於因此事故不幸罹難的民眾，陸委會深感悲痛，並盼逝者安息。對於各國人士及中國各方所表達的哀悼與慰問，陸委會表示誠摯感謝。

「城中城」大樓14日凌晨大火，經過搶救共找出87人，其中46人死亡，41人輕重傷。

針對城中城大火造成傷亡，中國官方14日傍晚以「大陸方面」名義透過中國國務院台灣事務辦公室表示，大陸有關方面高度關切，國台辦與大陸海峽兩岸關係協會向事故罹難民眾表達深切哀悼，並向受傷民眾和相關人員家屬表達誠摯慰問。

中央社15日稍早指出，據陸媒央視發自台灣的報導，海外中國觀眾請求協尋，高雄「城中城」大火46名罹難者中，有一名早年嫁到台灣的陸配。報導稱，這名陸配已罹難，遺體正待家屬認領。

但中國中央電視台這項報導並未提到這名陸配的姓名。另據了解，大陸委員會與海峽交流基金會正在核實罹難者中是否有大陸籍配偶。

根據這項報導，透過央視對城中城大火的相關報導後，一名旅居海外的中國觀眾聯絡央視駐台記者，指自己的表姐就住在「城中城」大樓內，但一直未能取得聯繫，希望幫忙尋找其下落。

報導指出，央視駐台記者向高雄市消防局及市立殯儀館查詢，得知這名陸配已經遇難，目前遺體在高雄市第一殯儀館存放，等待家屬認領。

根據這項報導，高雄市立殯儀館表示，這名罹難者為早年嫁到台灣的陸配。

針對城中城大火造成傷亡，中國官方14日傍晚以「大陸方面」名義透過中國國務院台灣事務辦公室表示，大陸有關方面高度關切，國台辦與大陸海峽兩岸關係協會向事故罹難民眾表達深切哀悼，並向受傷民眾和相關人員家屬表達誠摯慰問。

「城中城」大樓14日凌晨大火，經過搶救共找出87人，其中46人死亡，41人輕重傷。據評估火勢發生在1至6樓，7樓以上多是被濃煙灌入導致嚴重死傷。

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