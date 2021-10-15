台日友好！茂木敏充：打算第6度提供台灣AZ疫苗　外交部：台日相互扶持、患難見真情

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（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）日本外務大臣茂木敏充今（15）日表示，擬第６度提供給台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。對此，外交部發言人歐江安回應，台日關係向來密切友好，兩國人民心手相連，雙方在人道救援與公共衛生領域相互扶持，不僅是患難見真情的體現，更是鄰國友好關係的優良典範。

中央社、日本產經新聞報導，茂木今天在記者會表示，日本到目前已提供2500萬劑疫苗給各國，準備再額外提供490萬劑疫苗給東南亞，分別是印尼與菲律賓各200萬劑、泰國40萬劑、越南50萬劑。

茂木說，另外日本打算再追加提供疫苗給台灣，目前也正安排提供COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）500萬劑疫苗。

對此，外交部也作出最新回應，除了誠摯感謝日方的隆情厚誼與善意外，歐江安表示，日前我國為感謝日本政府5度援贈台灣疫苗，曾捐贈1萬台血氧儀及1,008台製氧機，獲致日本朝野各界的肯定。此次日本第6度對台灣捐贈疫苗，將可協助提升我國疫苗覆蓋率，我國政府與人民對此銘謝在心。

歐江安說，台灣與日本無論面臨何等嚴峻威脅或挑戰，均在最關鍵的時刻彼此扶持、堅韌友誼難能可貴。我方深信未來透過彼此的攜手合作，必能共渡難關，早日回復雙邊的熱絡互訪及交流。

台日共享自由、民主普世價值，日本是台灣極為重要的朋友，也是關係密切的互頼夥伴，我國政府由衷感謝日本不斷協助台灣有效防疫，並盼在既有的穩固基礎上，繼續深化雙方各領域的友好合作關係。

根據指揮中心統計，日本至今已5度提供英國阿斯特捷利康（AstraZeneca，簡稱AZ）疫苗給台灣，分別為6月4日124萬劑、7月8日113萬劑、7月15日97萬劑、9月7日6.4萬劑及9月25日的50萬劑，共390.4萬劑。