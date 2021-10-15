放寬以色列、印尼入境者檢疫　10/17起免強制集中檢疫

以色列、印尼之疫情已過高峰，自10月17日零時起，該2個國家旅客入境我國免強制集中檢疫。 以色列、印尼之疫情已過高峰，自10月17日零時起，該2個國家旅客入境我國免強制集中檢疫。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(15)日表示，依據疫情監測資料顯示，以色列、印尼之疫情已過高峰，且呈明顯下降，因此自10月17日零時起（航班抵台時間），調整自該2個國家旅客入境之檢疫措施。



指揮中心表示，抵台旅客如過去14日內具以色列、印尼等國家旅遊史（含在當地轉機），原本入境我國時需要進入集中檢疫，自17日零時起入境恢復「入住防疫旅宿或自費集中檢疫所」，不過所有旅客仍須配合入境時、期滿前進行PCR檢測，及自主健康管理期間再快篩等三次採檢措施。

指揮中心發言人莊人祥說明，放寬的主要原因，是這2個國家疫情已過高峰，且過去2周也沒有偵測到Delta變異株的出現，依照我們原本的規定所做的決定。



指揮中心指出，經調整後「重點高風險國家」為印度、英國及緬甸等3國，具該等國家旅遊史之旅客，入境後仍應至集中檢疫所檢疫，且配合檢疫期間專案採檢。



指揮中心提醒，國際間Delta變異株持續流行，為確保國內防疫安全，所有入境旅客皆已提升其入境檢疫規格，搭機來台前除應取得「表定航班時間(Flight schedule time)前3日內COVID-19核酸檢驗報告」，且應事前安排檢疫居所(防疫旅宿或自費集中檢疫所)，抵台後限搭乘防疫車輛前往該處所完成檢疫。入境檢疫措施將視疫情及執行狀況，適時滾動調整。