【台灣本土+0】10/15增4例境外移入　羅一鈞：3個月來145例「突破性感染」中　BNT占52最多

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(15)日公布國內新增4例COVID-19確定病例，均為境外移入「突破性感染」；另確診個案中無新增死亡。



指揮中心說明，今日新增4例境外移入個案，為1例男性、3例女性，年齡介於10多歲至30多歲，分別自印尼(案16432)、美國(案16433)、菲律賓(案16434)、蒙古(案16435)入境，入境日介於今(2021)年10月1日至10月13日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，今日境外移入個案皆有完整接種過疫苗，分別為案16432、16435兩劑科興疫苗、案16433兩劑莫德納疫苗和案16434一劑嬌生疫苗；此外，這4位病毒量皆不高，Ct.值介於31至35之間，其中有3位是檢疫期滿採檢確診。

羅一鈞補充補充說明，據我國7月2日至10月15日之間的統計，510名境外移入個案中，有145名屬「突破性感染」，占28.4%，其中BNT占了52名、其次是AZ疫苗33名、科興20名、嬌生11名、莫德納10名和國藥9例；羅一鈞強調，這些數據反映出國外旅客較容易接種到的疫苗廠牌，跟疫苗的保護力無直接相關性。





指揮中心統計，截至目前國內累計16,325例確診，分別為1,688例境外移入，14,583例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

2020年起累計846例COVID-19死亡病例，其中834例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、台北市319例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。



指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。