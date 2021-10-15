Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

【台灣本土+0】10/15增4例境外移入　羅一鈞：3個月來145例「突破性感染」中　BNT占52最多

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/15 14:32
台灣10/15新增4例COVID-19確定病例，均為「突破性感染」境外移入。（中央流行疫情指揮中心）

台灣10/15新增4例COVID-19確定病例，均為「突破性感染」境外移入。（中央流行疫情指揮中心）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(15)日公布國內新增4例COVID-19確定病例，均為境外移入「突破性感染」；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增4例境外移入個案，為1例男性、3例女性，年齡介於10多歲至30多歲，分別自印尼(案16432)、美國(案16433)、菲律賓(案16434)、蒙古(案16435)入境，入境日介於今(2021)年10月1日至10月13日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，今日境外移入個案皆有完整接種過疫苗，分別為案16432、16435兩劑科興疫苗、案16433兩劑莫德納疫苗和案16434一劑嬌生疫苗；此外，這4位病毒量皆不高，Ct.值介於31至35之間，其中有3位是檢疫期滿採檢確診。

羅一鈞補充補充說明，據我國7月2日至10月15日之間的統計，510名境外移入個案中，有145名屬「突破性感染」，占28.4%，其中BNT占了52名、其次是AZ疫苗33名、科興20名、嬌生11名、莫德納10名和國藥9例；羅一鈞強調，這些數據反映出國外旅客較容易接種到的疫苗廠牌，跟疫苗的保護力無直接相關性。

【台灣本土+0】10/15增4例境外移入　羅一鈞：3個月來145例「突破性感染」中　BNT占52最多

指揮中心統計，截至目前國內累計16,325例確診，分別為1,688例境外移入，14,583例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

2020年起累計846例COVID-19死亡病例，其中834例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、台北市319例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。
新冠肺炎
突破性感染

相關新聞

〈時評〉全球通膨嚴重　投資理財宜審慎
〈時評〉全球通膨嚴重　投資理財宜審慎
2021/10/14 20:14
台灣高端疫苗二期數據於醫學期刊「刺胳針」審查發表　估保護力8至9成
台灣高端疫苗二期數據於醫學期刊「刺胳針」審查發表　估保護力8至9成
2021/10/14 16:44
【台灣本土+0】10/14增8例境外移入　含5例「突破性感染」
【台灣本土+0】10/14增8例境外移入　含5例「突破性感染」
2021/10/14 14:16
【台灣本土+0】10/13增4例境外移入　含3例「突破性感染」
【台灣本土+0】10/13增4例境外移入　含3例「突破性感染」
2021/10/13 17:15
136萬劑AZ疫苗13日15時49分抵台灣　第12期將提供第2劑民眾施打
136萬劑AZ疫苗13日15時49分抵台灣　第12期將提供第2劑民眾施打
2021/10/13 14:23

更新時間 : 2021-10-15 16:04 GMT+08:00

最受歡迎

【最新】南台灣高雄鹽埕「城中城」社區暗夜大火釀46死41傷•不排除遭縱火　涉案情侶移雄檢複訊
【最新】南台灣高雄鹽埕「城中城」社區暗夜大火釀46死41傷•不排除遭縱火　涉案情侶移雄檢複訊
是您嗎？「藝FUN券」首波81萬位中獎者出爐　台灣多家品牌推出好康優惠
是您嗎？「藝FUN券」首波81萬位中獎者出爐　台灣多家品牌推出好康優惠
更新【加碼五倍券】台灣交通部觀光局「國旅券」首批抽60萬張　中籤民眾12日下午5時注意簡訊！
更新【加碼五倍券】台灣交通部觀光局「國旅券」首批抽60萬張　中籤民眾12日下午5時注意簡訊！
【BNT疫苗接種常見問題】副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
【BNT疫苗接種常見問題】副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
BNT和AZ混打莫德納疫苗擴大開放　醫師ＱＡ一次解答
BNT和AZ混打莫德納疫苗擴大開放　醫師ＱＡ一次解答
更新【圓規颱風停班停課資訊看這裡】花蓮12日停班停課 基隆、台南、高雄正常上班上課
更新【圓規颱風停班停課資訊看這裡】花蓮12日停班停課 基隆、台南、高雄正常上班上課
台灣第12期疫苗接種規劃這3款！BNT有望全年齡層都打得到
台灣第12期疫苗接種規劃這3款！BNT有望全年齡層都打得到
【近400萬人可施打】台灣第12期疫苗開放BNT、莫德納和AZ！ 最快10/18起預約10/22開打
【近400萬人可施打】台灣第12期疫苗開放BNT、莫德納和AZ！ 最快10/18起預約10/22開打
寧靜！金門海洋藝術節展出為期兩年　台灣、日本、墨西哥共創地景裝置
寧靜！金門海洋藝術節展出為期兩年　台灣、日本、墨西哥共創地景裝置
懶人包！300萬份600元「藝FUN券」4次抽籤　9月22日開放首波數位登記
懶人包！300萬份600元「藝FUN券」4次抽籤　9月22日開放首波數位登記