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Chill到不行！風靡歐美「微醺瑜珈」台北畫廊登場　結合品酒、運動、當代藝術超紓壓

「微醺瑜珈」結合品酒及當代藝術在畫廊做瑜珈，您試過了嗎？

By 劉怡均, 台灣英文新聞－記者
2021/10/15 14:52
「微醺瑜珈」結合品酒及當代藝術在畫廊做瑜珈(圖/Taiwan News, Lyla Liu)

「微醺瑜珈」結合品酒及當代藝術在畫廊做瑜珈(圖/Taiwan News, Lyla Liu)

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)風靡歐美的紅酒瑜珈台灣也有囉！「微醺瑜珈」結合紅白酒及基礎瑜珈課程，同時欣賞當代藝術，開啟與自我深層對話的療癒旅程。

最先由美國的瑜伽老師Eli Walker創立的「紅酒瑜珈」，希望藉此開啟人與人還有跟自己的對話，並於2017年出版書籍「喝醉瑜珈」（Drunk Yoga: 50 Wine & Yoga Poses to Lift Your Spirit(s)）教大家50種搭配酒類提升心靈的瑜珈姿勢，現在不僅限於上網或看書做個人練習，台北也可以找到相關的紅酒瑜珈課程。

首次於台北青雲畫廊登場的「微醺瑜珈」結合紅白酒及基礎瑜珈課程，加入當代藝術欣賞，於13日晚間集結熱愛運動及品酒的年輕人，邊做戰士二式邊品嚐新銳藝術家詹喻帆與沃芙酒業聯名的三款酒品。

圓瑜珈工作室創辦人，新生代瑜珈女神黃圓媛（VIVIAN）精選詹喻帆三幅畫發想，以《戴著珍珠耳環的鸚鵡少女》、《穿著紅衣的熊主教》、《大衛拿著玩偶兔的頭》中的主角－鳥、熊、兔子設計出不同的瑜伽動作，從鷹式開肩放鬆疲勞肩頸，到熊式訓練核心肌群，不僅考驗學員專注力、耐力及平衡感，酒力也是很重要的。

「微醺瑜珈」的許多動作需要靠拿著裝酒的酒杯完成，因此為了不讓酒液灑出，學員需要啟動更多專注力及肌力完成瑜珈姿勢，加上適量飲酒後會比較放鬆，許多拉筋動作也可以更為深層，效果比平常更為顯著，但如果一個不小心喝太多站不穩的話，不妨就先行進入大休息吧！

喜愛走出教室舉辦瑜珈課程，黃圓媛藉由輕鬆好玩的方式讓人重新認識瑜珈，先前於礁溪寒沐酒店舉辦的溫泉瑜珈受好評，此次再度走出會館外，盼吸引不同族群認識瑜珈及藝術。

黃圓媛表示，此次瑜珈課程經過設計分階段進行練習，並且融入酒跟畫作的精隨，不僅是在畫廊喝酒做瑜珈，反而讓人對藝術有初步認識，像是有些人沒有進去過畫廊，會對這環境比較陌生因而卻步，但透過這類活動，就有機會初步認識紅酒、瑜珈跟藝術。

黃圓媛說，學員進行瑜珈的同時，品嚐每個動作與每款不同藝術品聯名的美酒帶來的口感層次，享受不同單寧酸引起之身體反應，呼應藝術之美，同時達到與自我對話的空間與時間，覺察自己的情緒，近一步達到「自我療癒」。

青雲畫廊創辦人李青雲表示，自己有參加第一次辦在畫廊的藝術瑜珈覺得很好玩，第二場加入紅酒的藝術瑜珈人數爆滿，很高興能有創新的方式來欣賞藝術品，相信紅酒藝術瑜伽饗宴將會成為未來欣賞藝術的潮流之一。

更多紅酒藝術瑜珈課程將在11月舉辦，相關資訊請於官方Line查詢。

Chill到不行！風靡歐美「微醺瑜珈」台北畫廊登場　結合品酒、運動、當代藝術超紓壓
(圖/圓瑜珈)

Chill到不行！風靡歐美「微醺瑜珈」台北畫廊登場　結合品酒、運動、當代藝術超紓壓
(圖/Taiwan News, Lyla Liu)

Chill到不行！風靡歐美「微醺瑜珈」台北畫廊登場　結合品酒、運動、當代藝術超紓壓
(圖/沃芙酒業)

Chill到不行！風靡歐美「微醺瑜珈」台北畫廊登場　結合品酒、運動、當代藝術超紓壓
(圖/沃芙酒業)

Chill到不行！風靡歐美「微醺瑜珈」台北畫廊登場　結合品酒、運動、當代藝術超紓壓
(圖/沃芙酒業)
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更新時間 : 2021-10-15 16:04 GMT+08:00

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