關島觀光局：台灣是我們的盟友　建議完整接種「高端疫苗」旅客免隔離

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）關島每日郵報14日報導，關島觀光局建議，完整接種台灣研製高端疫苗的旅客入境關島免隔離，不過這項提議必須要關島總督府、關島公共衛生及社會服務局同意。

關島每日郵報（The Guam Daily Post）報導，關島觀光局長古提瑞茲（Carl Gutierrez）14日向關島總督葛瑞羅（Lourdes Leon Guerrero）辦公室、關島公共衛生及社會服務局提出完整接種台灣高端疫苗的旅客，入境也能適用免隔離規範，目的是藉此來吸引更多國際旅客。

根據目前關島的入境政策，旅客只要完整接種美國藥廠莫德納（Moderna）、嬌生（Johnson & Johnson）或英國阿斯特捷利康（AstraZeneca）等美國食品暨藥物管理局（FDA）或世界衛生組織（WHO）核准的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，入境後便無須隔離。

報導說，古提瑞茲對關島觀光局理事會表示，帛琉與紐西蘭都已接受高端疫苗，台灣是我們的盟友，關島若將施打高端疫苗的旅客列入入境免隔離清單，將符合關島與其他島國在疫情期間建立區域旅遊合作等談判的方向。

為了振興備受疫情衝擊的觀光業，關島7月時曾推出「Air V&V」計劃，外籍旅客只要持有入境前72小時的PCR陰性篩檢證明，入境後便免隔離外，抵達後第2天還可接種疫苗，當時吸引上千名苦等不到疫苗的台灣民眾報名，但計畫趕不上疫情的變化，9月初因當地染疫病例飆升而喊卡。