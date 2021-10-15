南台灣高雄「城中城」惡火釀46死　市長陳其邁: 仍有21具遺體待指認

高雄市鹽埕區府北路「城中城」大樓14日發生火警，火舌從1樓一路向上竄燒，消防人員到場救援，先逐戶、逐樓清查，以救出受困民眾。中央社 高雄市鹽埕區府北路「城中城」大樓14日發生火警，火舌從1樓一路向上竄燒，消防人員到場救援，先逐戶、逐樓清查，以救出受困民眾。中央社

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高雄市鹽埕區府北路「城中城」大樓14日凌晨發生火警，消防人員到場後立即布水線灌救，同時以雲梯車升梯射水並進入搶救受困民眾。中央社

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）高雄城中城大火造成46人死亡、41傷，市長陳其邁今天（15日) 表示，目前仍有21具遺體待家屬指認；另，下午將成立行政調查小組，調查行政、業務疏失等責任。

陳其邁今天取消公開市政行程，上午分別前往高雄市立殯儀館、802國軍高雄總醫院、高雄榮民總醫院及聯合醫院，探視家屬及傷者。他表示，要求各醫院全力照顧患者，在院部分也要求社會處、民政局專人陪伴，提供住院治療期間個人及家屬在生活、安置上的協助。

城中城大火造成46人死亡、41傷，陳其邁指出，目前仍有21具遺體無人指認，其中19人有採集到指紋，另外2人要用其他方式採集DNA，協助家屬指認。

陳其邁坦言，住戶屬年紀較大的長輩，很多都是經濟弱勢的承租戶，會盡力協助家屬及罹難者。

陳其邁指出，今天下午將成立行政調查小組，成員以外部專家為主，行政人員協助相關調查，針對城中城火災事故在行政管理、執行業務疏失等進行調查，後續也將針對調查結果追究責任。

陳其邁指出，高雄市目前列管超過30年以上、沒有管委會的住商混合的大樓，共有34座，昨天(14日)已要求工務局、消防局、警察局等單位在3天內完成安檢；屋齡30年以下的住商混合大樓，預計下週全面安檢。

陳其邁也說，會將集合式住宅在大樓住宅制度面、法規面及安檢內容納入檢討範圍，至於城中城大樓過去安檢，是否因碰到困難無法執行、疏失，將交由行政調查小組調查。

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