搶票囉！台灣仲夏寶島號前進秘境白色小教堂　限量三趟次優惠票將於這天開賣

(台灣英文新聞/旅遊組 台北綜合報導) 「仲夏寶島號」蒸汽列車將開往秘境小站，白色小教堂、稻米之鄉等美麗景點，優惠票將於10月20日開賣。

眾所期待的年度鐵道旅遊盛事來了！今年度受疫情影響以致2021年「仲夏寶島號」蒸汽列車延後發售，將於10月20日上午10時統一開放民眾訂購3趟次行程。

今年度由有「蒸機國王」之稱的DT668蒸汽機車頭聯掛6節柴聯自強號行駛玉里至台東，共開行3趟次均為週六，分別為10月30日、11月13日、11月27日，沿途將停靠玉里、富里、池上、關山、山里、台東等站。

今年度配合政府振興方案，「仲夏寶島號」以優惠票價，每張票單一售價新台幣1,500元整販售，憑車票於搭乘日當天，更可獲得2021年精美特製的記念套票(非賣品)及限量版的DT668毛巾一組，僅此一檔。

台鐵局表示，旅程中除拜訪有稻米之鄉名譽的富里站外，再加碼自行車聖地─傳說中到不了的秘境小站山里站，鐵道作家劉克襄推薦的白色小教堂等地，民眾在欣賞花東地區田野山嵐相互輝映景致之際，又可享受各站特色小農市集及參訪古典日式建築之美，快號召親朋好友來趟秋季鐵道深度小鎮旅行吧！

今年也將提供前接駁新自強號列車(5262次)，另外，憑車票可於10月24日前，至窗口訂購後接駁列車(5265次)供各位旅客共同預訂，相關行程及購票須知請詳洽官網。



(圖/台鐵)