黃土水名作失蹤半世紀 台灣維納斯重見天日震撼藝界

雕刻家黃土水以大理石雕刻的作品「甘露水」，是台 灣首座裸體雕像，有「台灣的維納斯」美譽。 雕刻家黃土水以大理石雕刻的作品「甘露水」，是台 灣首座裸體雕像，有「台灣的維納斯」美譽。

（台灣英文新聞／ 文化組 綜合報導）台灣著名雕塑家黃土水，於1920年完成有「台灣的維納斯」美譽的「「甘露水」」裸女雕像，並以此二度入選帝國美術展覽會，然而該作品卻失蹤長達半世紀。文化部和台北教育大學北師美術館昨（13）共同宣布，「甘露水」已交付文化部永久典藏，將於12月北師美術館大展「光—台灣文化協會百年」中現身。

黃土水1895年生於台北，為台灣首位入選日本最高藝術殿堂—帝國美術展覽會（帝展）的雕塑家。1920年他以「甘露水」二度入選帝展，隔年受邀於東京和平紀念博覽會台灣館展出，吸引日本皇室關注。

黃土水以生動、細膩的工法，傳神的刻畫一名女子仰頭抬顎、站姿挺拔優美，雙手輕撫身後蚌殼，舒逸而自信的神采，「甘露水」雕像也是台灣首座裸體雕像，相當具突破意義。

1930年帝展前夕，黃土水因趕製大型浮雕「水牛群像」時過度操勞，併發腹膜炎於東京辭世。據聯合報報導，「甘露水」入藏台灣教育會館，爾後於1958年隨台灣省議會播遷台中，卻遭棄置，

台中火車站，又因裸體雕像不符當時風俗，遭人潑墨留下難以清除的痕跡。

此後，「甘露水」移置車站附近的張外科診所，由張家所藏，並於1974年移至霧峰工廠。儘管台灣美術界多年來都知「甘露水」由張家收藏卻無緣以見，北美館曾有意複製「甘露水」展出但合作並未談成。

去年北師美術館展出「不朽的青春—台灣美術再發現」，黃土水大理石作品「少女」驚豔四座。據北師美術館表示，在總統府的支持與台北教育大學榮譽教授林曼麗的奔走之下，張家決定將「甘露水」交由國家，並於9月6日在蔡總統見證下交付文化部。

北師美術館表示，「甘露水」對台灣美術史的重要性，不僅在於美學，更在於她是台灣一世紀歷史與命運的縮影。

(圖／中央社）