臺虎精釀全新酒標出自「安迪沃荷教子」之手　龍蝦先生台灣個展白石畫廊荒誕登場

有「安迪沃荷教子」之稱的英國藝術家Philip Colbert與臺虎精釀聯手推出全新酒標設計(示意圖/臺虎精釀) 有「安迪沃荷教子」之稱的英國藝術家Philip Colbert與臺虎精釀聯手推出全新酒標設計(示意圖/臺虎精釀)

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導)有「安迪沃荷教子」之稱的英國藝術家Philip Colbert與臺虎精釀聯手推出全新酒標設計，在台灣的第二次個展《龍蝦之都》將於10月23日白石畫廊登場。

臺虎精釀邀請當代普普藝術大師、被譽為「安迪沃荷教子」的英國藝術家Philip Colbert，偕同台北白石畫廊三方跨界聯名，推出全新酒標「藝起抗疫」(Art Against The Virus)。

Colbert曾與愛迪達、賓利、BMW等國際知名大牌聯名合作，以知名創作「龍蝦先生」替臺虎精釀設計全新酒標，此次酒款為臺虎9.99系列最暢銷的首款酒款「長島冰啤」，同步推出同系列今年首款限定品項「長島冰啤藝術家限定版」(LONG ISLAND ICED BEER ART SERIES)。

白石畫廊代理的英國藝術家Colbert，被i-D magazine 封為「普普藝術王子」，擅長在作品中融入多種當代文化符號，透過平面繪畫、雕塑構築出普普風格鮮明、畫面如遊樂園般熱烈的搶眼場景，廣受國際藝術、時尚、設計、表演等多項領域人士的關注。

此次，白石畫廊將於10月23日起至12月5日推出Colbert於台灣舉行的第二次個展《龍蝦之都》(LOBSTEROPOLIS)，場內將展出近30件全新畫作及雕塑，當中包括本次與臺虎精釀聯名合作的酒標設計之原作，概念延續Colbert於去年發起的《Art Against The Virus》系列作品，啟發自藝術家於英國封城期間之生活體驗所創造出的虛擬世界，以新冠肺炎肆虐全球的情境作為創作背景，描繪出以Colbert標誌性的龍蝦為主角，奮力與病毒怪獸搏鬥對抗的情境，回應了全球疫情下建構出的新社會常態，更期望以詼諧中帶點荒誕的風格。

臺虎精釀也將在10月30日萬聖節前夕，於旗下門市「啜飲室Landmark」舉辦一場結合本次酒款的抗疫概念，以及萬聖變裝主題的派對「#藝起抗疫 - 驚蝦趴」。除了當日身穿帶有知名藝術品元素的服裝、配件，即可免費兌換現拉的長島冰啤酒款一杯之外，現場更備有數款以「疫苗」為概念的當日限定調酒，民眾也可以與工作人員玩遊戲，贏得臺虎與Philip Colbert聯名的多款週邊商品。

「長島冰啤藝術家限定版」已自九月底開始於全臺7-ELEVEN、全家便利商店陸續上市，建議售價單罐99元。家樂福便利購、大潤發、寶雅、jason's、誠品、微風超市等通路也將於10月18日後陸續上架。



(示意圖/臺虎精釀)



長島冰啤藝術家限定版(圖/臺虎精釀)