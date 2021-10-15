台灣遇襲美國是否協防 白宮：磐石承諾協助維持自衛能力

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）共機近來頻繁擾台，引發國際廣泛關注，美國總統拜登日前首度回應，要中國領導人習近平在遵守「台灣協議」外，不應做其他事。白宮發言人莎琪於美東時間14日再度重申美國對台承諾堅若磐石，美方也會持續協助台灣維持足夠自我防衛能力。

根據國防部統計，共軍1日至5日出動150架次軍機侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），4日56架次共機更刷新國防部自去年9月17日公布以來最高紀錄。

莎琪（Jen Psaki）於例行媒體簡報會被問及美國是否會遵循台灣關係法承諾，在台灣遭到攻擊派遣美軍協防。她首先重申，美國對台承諾「堅若磐石」，有助於維繫台海與區域和平穩定，並稱美國將持續協助台灣維持「足夠的自我防衛能力」。

莎琪指出，美國的做法以及與台灣的防務關係是以台灣關係法為指導，美方恪守台灣關係法承諾，並將持續支持台灣自我防衛，美方也持續反對任何片面改變現狀。

「美方對與台灣防務關係的支持，仍然與中華人民共和國目前構成的威脅相吻合，」莎琪說道。

莎琪表示儘管無法對具體的軍事行動或訓練發表意見，但強調美國對與台灣防務關係的支持維持一致。

對於共機近來頻繁侵台行動，美國官方多次表達對台堅定支持。美國國務院3日發布聲明「敦促」中國停止對台施壓未果，4日白宮發言人莎琪（Jen Psaki）及國務院發言人普萊斯（Ned Price）雙雙譴責中國破壞區域和平，並「強烈敦促」中國停止對台複合式施壓。莎琪也表示將與私下透過外交管道傳遞美方的明確立場。

拜登5日也首次表態曾與習近平談到台灣議題，雙方同意遵守台灣協議，他明確表示除了遵守「台灣協議」（Taiwan agreement），習近平不應該做任何事。拜登並未說明「台灣協議」內涵，但普萊斯（Ned Price）3日的聲明中提及美國會維持美中三公報、台灣關係法和六項保證下的承諾。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）8日訪問巴黎時也同樣被媒體追問此事，他當時表示，美國非常關切中國軍事挑釁行動，強烈敦促北京停止脅迫台灣，並強調美國對台承諾「堅若磐石」。

美國國防部發言人柯比（John Kirby）12日也指出，中國擴大對台灣恫嚇與施壓，破壞穩定也增加誤判風險。美方對台承諾堅若磐石，美方會持續協助台灣維持足夠的自我防衛能力。美方對台灣的支持與和台灣的防務關係，與台灣當前面臨的中國威脅一致，美方也敦促北京履行美中三公報中和平解決兩岸分歧的承諾。