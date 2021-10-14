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日月潭湖景第一排 力麗儷山林獨家湖景釣魚房

By 台灣英文新聞
2021/10/14 19:30
日月潭湖景第一排 力麗儷山林獨家湖景釣魚房
日月潭湖景第一排 力麗儷山林獨家湖景釣魚房

隨著疫情降級國人開始出遊，獨具特色的旅遊景點成為國旅市場最大的賣點。力麗集團飯店事業群旗下飯店分布不同城市，各具特色。宜蘭有力麗馬告生態園區的棲蘭山莊、明池山莊及神木園及加入國際品牌的宜蘭力麗威斯汀度假酒店、花蓮的力麗華美達安可酒店、往南至墾丁有力麗儷山林會館墾丁館、而中部位於南投日月潭則有力麗哲園飯店日潭館、月潭館、力麗儷山林會館日月潭館及2022年即將開幕的日月潭力麗溫德姆溫泉酒店。其中，力麗集團飯店事業體中最早開始營業的據點，其實就是台灣最具盛名的觀光景點 - 日月潭。

日月潭伊達邵這個地方早期是邵族主要的居住地，也是是日月潭邊人口聚集最多的村落。來到全台最負盛名的據點-日月潭風景區，坐擁伊達邵碼頭湖畔，力麗集團飯店事業群旗下目前共有三間飯店，力麗儷山林會館日月潭館、力麗哲園日潭館及月潭館。日月潭除了山名水秀，更有著美好的人文特質，讓旅人們念念不忘，除了獨家擁有在湖景房陽台就可以直接釣魚，飯店更提供釣竿使用，目前另推出「SUP好好玩住房專案」，入住力麗在日月潭的飯店含兩客早餐，還有專業SUP教練進行立槳衝浪體驗教學及裝備，專案優惠只要7999元起。

以全檜木打造而成，被譽為「亞洲第一大木屋」，一走進飯店就能聞到淡淡的檜木香，位於日月潭唯一在湖邊的飯店-「力麗儷山林會館」，曾是國外貴賓訪台指定下榻之處，也是力麗觀光十五年前接手的第一家飯店，飯店中的魚藻餐廳擁有180度面湖環景，享用主廚精製的在地美食，也能同步欣賞日月潭的幽靜清晨或日落及美麗夜色，一次看遍日月潭景色，絕對是日月潭湖景第一排的飯店。其中面日月潭湖景的房型相當受歡迎，位於三樓有八間面日月潭的湖景房還可直接在陽台釣魚，釣魚後還可直接請飯店主廚幫忙烹飪，享受與眾不同的樂趣。

「力麗哲園-月潭館」於2012年開幕，以原創風格搭配伊達邵少數民族特有圖騰特色，以仿木鋁包板飾條建材相互交叉為外觀主軸，搭配編織概念融入編織磚，接待區注入峇里島設計風，佇立在日月潭纜車站親水步道旁，充滿悠然自得的休閒風情，一旁綠色的植栽也使得旅人們特別放鬆享受綠意。

最靠近伊達邵碼頭，2014年的夏天開幕的「力麗哲園-日潭館」，半開放式的迎賓大廳，往館內延伸的架構，拉近服務櫃台與客人的距離，以溫潤木質色系構築，搭配然原木傢俱，營造天然原始風貌，讓旅客還未入住前就能感受到濃濃的休閒風，使得舟車勞頓的身心徹底放鬆，其中豪華湖景房則是將湖面寬闊的美景盡收眼底，體驗日月潭湖景不同時刻的視覺變化。

在日月潭力麗哲園及力麗儷山林飯店裡窗明几淨，而且有一種時光倒流的古典美感，在典雅的沙發上吹涼涼的冷氣眺望著看不膩的日月潭放空，有一種「世界再快、心則慢」的沉穩。喜歡走陽光路線的旅客們，飯店有提供腳踏車，可以借台腳踏車去環湖自行車道騎乘當個陽光型男美女，從飯店到日月潭纜車站，步行大約只要8~10分鐘，還可以走訪一下剛完工的九蛙步道平台看看可愛的「九蛙疊像」。

到日月潭當然要搭船遊湖享受樂趣，力麗集團飯店事業群在日月潭內擁有專屬遊艇-「哲園六號」，可安排包船遊湖，一覽日月潭的景點從伊達邵碼頭出發，經玄光寺停留享受著名的阿婆茶葉蛋，再到水社碼頭，包船價格航程1個小時只要3500元，沿途風光旖旎，微風徐徐吹來，好不快活。此外，喜歡水上活動更不能錯過最夯的SUP水上活動，一人一板於水面上自在划行，享受被日月潭絕美湖光山色360度環繞的獨特景致，推薦參加日月潭SUP水上活動晨曦日出場次，欣賞清晨灑落的湖光瀲灩，還有機會拍到傳說中「天空之鏡」的難得美景，每人收費只要1600元。親子活動也可以搭乘獨木舟每人250元/一小時或是鴨子水上電動船250元一張船/半小時，體驗日月潭多重享受的樂趣。

更新時間 : 2021-10-14 20:08 GMT+08:00

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