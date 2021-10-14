台北遠東香格里拉上海醉月樓、香宮 聯手推出「秋蟹饗宴」

入秋時節正是品蟹最佳賞味期！台北遠東香格里拉即日起至10月31日，於上海醉月樓和香宮推出「秋蟹饗宴」，集結大沙公、沙母、花蟹、日本蟹鉗，還有來自蘇州陽澄湖的大閘蟹等當季肥美蟹種，囊括清蒸、火炒、酥炸、入餡等料理方式，呈現多元品蟹體驗。上海醉月樓由賴忠舜主廚掌杓，以滬式手法變化出多款佳餚如紫金地瓜蟹肉沙拉及花雕芙蓉蒸沙公，同時推出「大閘蟹饗宴」套餐，從三道蟹肉前菜，再到大閘蟹、軟殼蟹等主菜以及暖胃的紫米粥，品蟹大滿足！連續四年榮獲台北米其林指南餐盤推薦的香宮，則由何競業主廚以精緻粵式手法詮釋六種品蟹風味，首推酥炸黑松露蟹肉多士、百花加拿大鴨肝釀松葉蟹鉗等，盡享當季蟹滋味！訂位電話(02)7711-2080。

上海醉月樓必嚐秋蟹料理：

紫蘇蒸大閘蟹 （大閘蟹饗宴套餐，每位4,380元加一成）

熱愛大閘蟹的老饕們有口福了，從蘇州陽澄湖進口的大閘蟹，蟹黃特別豐腴飽滿。在諸多作法之中，清蒸最能夠吃出大閘蟹的鮮味與甘甜！將大閘蟹腹部朝上入鍋，擺上紫蘇葉與薑片去腥去寒，再撒上米酒，清蒸時間不需過長，即可上桌享用。老饕最愛黃澄澄的肥美蟹黃再加上晶瑩剔透的蟹膏Q彈有嚼勁，當季最銷魂的大閘蟹嚐鮮要及時！

紫金地瓜蟹肉沙拉 580元

這道紫金地瓜蟹肉沙拉，是以紫地瓜與黃地瓜打成泥後鋪平，接著炒蟹肉，拌在一起製作而成的，最後撒上黃金魚子點綴。特別的是，黃地瓜與紫地瓜兩種口感雙滋味，黃地瓜質地鬆軟綿密，紫地瓜則較有嚼勁且富含膳食纖維，再搭配上新鮮Q彈的蟹肉，交疊出讓人食慾大開的開胃前菜！

香辣鮮沙公 2,880元

沙公又名青蟳，入秋後最為肥美，如果是重口味愛好者，必然不可錯過這道香辣鮮沙公！首先將新鮮沙公以麵粉包覆，下鍋油炸，接著以上海醉月樓獨門的「四寶料」香辣粉覆蓋整隻沙公，最後淋上香香麻麻的辣油。這道料理吃起來香辣過癮，與沙公的鮮甜完美融合，教人直呼過癮！

花雕芙蓉蒸沙公2,880元

這道花雕芙蓉蒸沙公，做工繁複，品得出主廚的用心與細心！先清蒸沙公並淋上味甘醇厚的花椒酒；並另起一鍋，以香氣四溢的蝦汁湯蒸芙蓉蛋，最後將清蒸後的螃蟹放置於芙蓉蛋白之上，這道料理不但酒香四溢，且螃蟹的清甜融於蛋白之中，絕對是這食慾之秋的美好滋味。

香宮推薦秋蟹料理：

酥炸黑松露蟹肉多士 900元

在香港茶餐廳飲食文化中，多士是最常見也不可或缺的必備餐點，而來自香港的何競業主廚，特別將家鄉道地美食呼應秋蟹料理，創意製作出這道酥炸黑松露蟹肉多士。以酥炸蟹肉的方式，讓螃蟹連殼帶肉都能輕鬆入口，夾入油炸至金黃顏色的多士，不但吃的到螃蟹的鮮甜、炸過後的酥脆口感，搭配港式風味的多士，蔚為創新的美味吃法！

百花加拿大鴨肝釀松葉蟹鉗 888元

號稱日本三大蟹王之一的松葉蟹，前爪是蟹類捕捉獵物最有力的部位，是以肥美的蟹鉗肉，最緊實有彈性！首先，主廚將鴨肝香煎至焦黃色，再以香氣四溢的蝦醬汁包覆松葉蟹鉗，裹上麵粉後，以小火煨煮，最後開大火炸蟹鉗。Q彈有嚼勁的蟹鉗肉搭配入口即化的濃郁鴨肝，堪稱海陸雙享，迸出新滋味！