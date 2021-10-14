驚喜不驚嚇！各式特製甜點現身台北福華大飯店

近年來萬聖節已經成為台灣親子家庭與年輕人的扮裝派對節日，各地都有行之有年的遊街熱鬧活動，除了商圈活動，各地的甜點店或餐廳也都會推出應景商品，當然五星級飯店也不例外，台北福華大飯店也在今年（2021年），特別由館內最受歡迎的甜點麵包櫃「點心坊」巫主廚特製多款專屬萬聖節的節慶版甜點及麵包，包括：南瓜造型萬聖包、日式黑巧南瓜生乳捲、綠抹茶萬聖巴斯克、法式黑醋栗桑葚塔等…讓您今年的萬聖節驚喜不驚嚇。

當然在前一段時間消費者最愛的「甜點九宮格」，也順勢推出萬聖節版本，每一格都充滿了萬聖節元素，從南瓜、蝙蝠到骷髏頭等應有盡有，小小一格可以享受到九種驚喜造型與口味，是最多人的首選。同時間，台北福華也推出「萬聖節搗蛋趣」快閃住房專案，10月16日前訂房，住房日為10月18日起至10月31日止，最低2999元起即可兩人入住，包含了以人數提供的西式獨享套餐外，還包括萬聖節版甜點九宮格與一瓶精選紅酒，讓您在都市裡來一場以萬聖節為主題的享受之旅。

10月18日起，位於台北福華大飯店復興南路出口側的點心坊旁，還有主題佈置與拍照區，凡於11月1日前於拍照區拍照並上傳臉書或Instagram，加上 Hashtag #HappyHowardween 後出示給服務人員，購買點心坊任一產品即免費加贈萬聖節驚喜餅乾乙份，是大小朋友在萬聖節的最愛！

「萬聖節搗蛋趣」快閃住房專案詳情