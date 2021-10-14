〈時評〉蔡總統國慶演說的政黨團結論　在野黨聽到了嗎?

蔡英文總統國慶演說，各界聚焦在四個堅持的兩岸關係上，但其實她所提到的族群「包容」、政黨「團結」，同樣非常重要，因為唯有大家立場一致，才不會讓國際社會誤判情勢，也不會讓對岸有見鏠插針的機會。
蔡總統這次國慶演說提出「四個堅持」，包括堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志。
這四項堅持其實是國內的高度共識，不論哪一項拿出來進行民調，肯定可以獲得極高支持度，沒有人會否認這些主張；當然，有些人解讀「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」有前總統李登輝「特殊國與國關係」的影子，對岸更將此定調為「兩國論」，但不論是哪一種說法，都已是現在的政治現實。
只不過，兩岸的政治現實，必須獲得更多國際社會的認同，若是因為台灣社會分歧，造成其他國家誤判情勢，這些友台人士也就不知該如何替台灣發聲，一旦失去國際輿論的支持，台灣會被邊緣化，而且，更因為台灣內部有不同意見，導致中共借力使力，進一步統戰、分化台灣。
台灣要站穩國際舞台，自己必須先團結，有清楚一致的立場，因此，蔡總統才會提到八二三砲戰的國軍、半導體的科技人才，以及鄭南榕是外省人，瑞莎原本是烏克蘭人，温貞菱的母親是菲律賓華人。不久前才離開的棒球選手王光輝是阿美族人等，這些人都沒有省籍、族群和政黨之分，大家都必須包容。
蔡總統更說，國旗不見了我們一起生氣，台灣被打壓我們一起憤怒，政黨政治必定有競爭，但只要議題牽涉到國家尊嚴，就要團結起來，為世世代代的台灣人，守住主權。
這番話，蔡總統是說給國人聽，更是說給民眾黨等在野黨聽，尤其是國民黨，因為國民黨雖強調自己捍衛台灣主權，但對中共的立場卻不夠堅定，甚至還抱持九二共識的路線，國民黨論述會影響台灣內部的看法，也讓國際社會看不清楚台灣的具體主張，更重要的是，這種與對岸隔空唱和的論調，無疑是開了小門，給中共滲透台灣的機會。
蔡總統的國慶演說，美國非常重尊，沒有提出任何負面的意見，反倒是國民黨完全忽視蔡總統對國內政局的呼籲，繼續唱衰台灣。