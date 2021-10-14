〈時評〉蔡總統國慶演說的政黨團結論　在野黨聽到了嗎?

中華民國中樞暨各界慶祝110年國慶大會10日上午登場，總統蔡英文（前右）、立法院長游錫堃（前右2）及前總統馬英九（前左）等人向遊行隊伍 ... 中華民國中樞暨各界慶祝110年國慶大會10日上午登場，總統蔡英文（前右）、立法院長游錫堃（前右2）及前總統馬英九（前左）等人向遊行隊伍 致意。中央社

蔡英文總統國慶演說，各界聚焦在四個堅持的兩岸關係上， 但其實她所提到的族群「包容」、政黨「團結」，同樣非常重要， 因為唯有大家立場一致，才不會讓國際社會誤判情勢， 也不會讓對岸有見鏠插針的機會。

蔡總統這次國慶演說提出「四個堅持」， 包括堅持自由民主的憲政體制， 堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞， 堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志。

這四項堅持其實是國內的高度共識，不論哪一項拿出來進行民調， 肯定可以獲得極高支持度，沒有人會否認這些主張；當然， 有些人解讀「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」 有前總統李登輝「特殊國與國關係」的影子，對岸更將此定調為「 兩國論」，但不論是哪一種說法，都已是現在的政治現實。

只不過，兩岸的政治現實，必須獲得更多國際社會的認同， 若是因為台灣社會分歧，造成其他國家誤判情勢， 這些友台人士也就不知該如何替台灣發聲， 一旦失去國際輿論的支持，台灣會被邊緣化，而且， 更因為台灣內部有不同意見，導致中共借力使力，進一步統戰、 分化台灣。

台灣要站穩國際舞台，自己必須先團結，有清楚一致的立場，因此， 蔡總統才會提到八二三砲戰的國軍、半導體的科技人才， 以及鄭南榕是外省人，瑞莎原本是烏克蘭人， 温貞菱的母親是菲律賓華人。 不久前才離開的棒球選手王光輝是阿美族人等，這些人都沒有省籍、 族群和政黨之分，大家都必須包容。

蔡總統更說，國旗不見了我們一起生氣，台灣被打壓我們一起憤怒， 政黨政治必定有競爭，但只要議題牽涉到國家尊嚴，就要團結起來， 為世世代代的台灣人，守住主權。

這番話，蔡總統是說給國人聽，更是說給民眾黨等在野黨聽， 尤其是國民黨，因為國民黨雖強調自己捍衛台灣主權， 但對中共的立場卻不夠堅定，甚至還抱持九二共識的路線， 國民黨論述會影響台灣內部的看法， 也讓國際社會看不清楚台灣的具體主張，更重要的是， 這種與對岸隔空唱和的論調，無疑是開了小門， 給中共滲透台灣的機會。

蔡總統的國慶演說，美國非常重尊，沒有提出任何負面的意見， 反倒是國民黨完全忽視蔡總統對國內政局的呼籲，繼續唱衰台灣。