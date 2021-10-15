〈時評〉節能減碳全球重視　台灣應儘速推動環保政策

全球節能減碳趨勢明確，國際大企業要求零碳排「潔淨產業鏈」與「 碳關稅」，台灣上市櫃公司紛組淨零排放、氣候聯盟。政府應積極推 動節能減碳，否則將重創未來經濟發展。

歐盟節能減碳政策明確，尤其是G20成員，將從2023年全面實 施碳關稅，針對能源密集產業，如石化、鋼鐵、化學材料、肥料、 造紙、塑膠、水泥等，嚴格要求配合執行碳排放淨零， 供應商不能配合，只有退出市場，將衝擊台灣輸歐產品， 唯一豁免例外，就是必須有同樣標準氣候政策，才能免徵「碳關稅」 。

節能減碳成績不理想，「2020年氣候變遷績效指標」台灣在全球 61個國家中，竟然掉到57名，比2019年再跌3名，環保成績遠不如預期。現在全 球各大品牌商，紛紛嚴格要求「潔淨產業鏈」，規定到2030年， 將達到溫室氣體減量50％，以及2050年淨零碳排目標。

台灣諸多上市櫃公司，都是重要供應商，必須配合執行淨零排規定， 否則只有退出市場。重量級工業台達電、台積電、宏碁、華碩、友達 、和碩、光寶、台灣微軟，8家科技業者，共組「台灣氣候聯盟」， 率先承諾「2050年前遭到製程100％使用再生能源」、「 2030年前，企業成員自有或租賃車隊車輛達成100％電動化」 。

組織成員將各自帶領供應鏈，同步達成碳中和目標，並向全台企業積 極倡議節能減碳。巧合的是另有14家重量級上市櫃公司， 也共同組成「台灣淨零排放倡議Net Zero 2030/2050 Initiative」，參加企業包括台灣永續能源研究基金會、 中華電、中鋼公司、中鼎集團、日月光投控、台新金控、亞泥、台積 電、台泥、玉山金控、信義房屋、國泰金控、新光金控、鴻海集團， 都是重量級公司。

這些企業共同承諾，將於2030年以前，達成組織總部與辦公室據 點浄零碳排放，並要求供應鏈零碳排，外溢效應將影響中、 下游更多廠商。全面向投資人承諾企業社會責任， 以及永續經營理念。

歐盟是台灣第4大出口貿易市場，年貿易額達505億歐元(約合新 台幣1兆7178億元)，，美國總統拜登亦正積極規劃嚴格節能減 碳措施，執行「碳關稅」政策，台灣如果再不嚴格推動節能減碳， 徹底做好環保，未來甚至將衝擊全國產業，重創經濟發展。

如何建立節能減碳，環保友善環境，已是當務之急，例如電動汽機車 政策、綠電供應、廢棄物處理、燃煤使用規範、綠建築、 水電力政策、企業碳排放量⋯等，千頭萬緒，都待政府大力推動執行 。

環保署目前關心的議題，著重在2026年碳邊境調整機制正式啟動 後，企業必須購買憑證，作為碳排放量繳費依據， 因此規劃積極修法，先行徵收碳費，至於如何全面建立友善節能減碳 環境，則付諸闕如，並不能建立節能減碳環境。

以當前台灣環保績效評估，未來企業界將為節能減碳成績太差，付出 慘痛代價，例如綠電供應，現在全台綠電供應量僅及總發電量6. 8%，而台積電每年耗電量達全台5％，足以用盡絕大多數綠電，其 他大企業又該怎麼辦？如何購買綠電？如果買不到綠電，如何推動節 能減碳？

電動汽機車發展也一樣，如果政策不明，台灣不能積極全台設立充電 椿，嚴限燃油車汰換時程，企業界如何推動公務車全面電動車化？ 如果不能使用電動車，又如何執行碳淨零排放？ 屆時又該付出多大代價？政府應審慎評估問題嚴重性。

台積電第一缐供應商即達700多家，中、游又牽動6、7萬家各類 企業，如果不能達到碳中和要求，或不堪負荷碳中和成本， 只有出局，屆時又是什麼樣的局面，還有時間拖延嗎？

如何建立節能減碳環境，已是當務之急，今天不做，明天一定後悔， 政府應儘速規劃具體辦法，全面強化各項環保措施。