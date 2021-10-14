〈時評〉全球通膨嚴重　投資理財宜審慎

新冠肺炎席捲全球，衝擊經濟，通貨膨脹嚴重，如何保護資產，避免 嚴重縮水，需審慎考慮。投資人應視自己環境、收入，合理配置， 降低風險，逐步成長。

如何看待不動產投資，是重要考慮。台灣少子化嚴重，今(2021 )年新生兒僅約16萬5千人，全台空屋已有160萬餘戶， 但是都市地區老宅充斥，都更必須加強推動，展望未來， 因為通貨膨脹，加上技術人才不足，推升建築成本增加， 不動產仍呈現易漲難跌局面，如果財力不足購新屋， 二手屋選擇空間大。

影響房價因素很多，但是台灣交通已普遍軌道化，居住地只要距離工 作場所方便，價格當然要考慮負擔能力，購置自住型不動產， 確有需要，而且有利於財務規劃。但是不動產投資，應量力而為， 不宜高度運用財務槓桿。中國恆大案足以為戒，不宜拖垮個人財務， 成為難以負荷之沈重負擔。

至於動產分配，現在通貨膨脹環境，銀行利率又低，選擇穩當金融商 品，成為必要考慮。台灣現在金融商品很多，優質企業發行之公司債 或票券，長短期資金運用，保本又獲利，完全看自己需要配置， 例如開發金、中租、富邦金、國泰金、台塑⋯等大企業， 發行之公司債或商業票據，條件遠比銀行定存好，是保守資金極佳避 風港。

資本巿場正夯的ETF亦為極佳考慮，元大台灣50(0050)台 積電持股占比近5成，如果嫌台積電太貴，不如買0050，如果還 是覺得0050不便宜，可以買006208，追蹤相同指數， 涵蓋成份股一致，只因為成立時間、規模、知名度不同， 價格差異大，但是投報率不錯，可以考慮。元大高股息（0056） 投資報酬率有5.5%以上，值得參考。

其實2021年台灣前10大ETF，都可以考慮，例如國泰台灣5 G+(00881)、國泰永續高股息(00878)、 富邦台50(006208)、中信關鍵半導體(00891)、 富邦公司治理(00692)、元大台大ESG永續(00892) 、國泰股利精選30(00701)。其他各有不同追蹤標的， 投資人可視自己需要投資。

股票投資起伏大，投資人宜審慎，尤其最近國際經濟變動快速，各類 題材輪動，投資人如果追蹤熱門股，宜量力而為，尤應注意景氣輪動 速度快，資金配置比例不宜太大，且儘量避免當沖、短線， 防止過高風險。

選擇優質長期定存股，跟隨企業來長，在投資組合中，應是抗通貨膨 脹不錯考慮。例如台泥、亞泥、台達電本業穩定外，積極投資能源產 業，既能保本，又能追求未來。鴻海、裕隆集團，都是優質企業， 積極發展電動車，成效不錯，應是攻守兼備標的。聯華、聯華食、 大成、卜蜂、統一，優質食品類股是百年不退行業，值得考慮。

積極成長中的資訊服務業，如精誠資訊、零壹、關貿、敦陽科、新鼎 ，業績表現優異。通路類股更是百花綻放，華立、崇越、豐藝、大聯 大、敦吉、至上、長華、增你強、聯強。油電燃氣中，台汽電、大汽 電、欣雄、欣泰、大台北、欣高、欣天然，山隆、新海、台塑化。

金融業今年是轉骨年，上海商銀、玉山金、國泰金、富邦金、開發金 、元大金、福邦證、元大期、群益期、中再保，都是可以考慮標的。

安全是回家最重要的路，在疫情威脅，通貨膨脹方興未艾，如何謹慎 理財，確保資産不致縮水，非常重要，然而，不宜「吃緊弄破碗」， 躁進、高財務槓桿運用，均不妥當，還是按部就班，妥善分配投資標 的，讓時間推升資產價值，才是穩當理財策略。