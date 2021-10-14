2021台灣永續發展目標論壇開幕暨首屆TSAA台灣永續行動獎頒獎

由永續發展目標聯盟(A•SDGs)總策劃， 台灣永續能源研究基金會(TAISE)、SGS台灣檢驗科技、 高雄科技大學、中國工業工程學會、台灣企業永續研訓中心、 台灣永續獎、台灣企業永續學院共同主辦，以永續發展目標( Sustainable Development Goals, SDGs)之實踐與產學創新為主軸的「2021第一屆台灣永續發 展目標論壇」(Taiwan Forum for Sustainable Development Goals, TFSDGs )開幕式，結合首屆「台灣永續行動獎」(Taiwan Sustainability Action Awards, TSAA)頒獎典禮，10月13日(星期三)假臺北圓山大飯店十 樓國際會議廳隆重舉行。 賴清德副總統親臨會場致開幕詞並頒發獎座給績優獲獎單位， 頒獎貴賓包括立法院蔡其昌副院長、行政院沈榮津副院長、 國發會游建華副主委等，共計有20位董事長、28位總經理、20 位副總經理、3位校長、13位副校長及8位醫院院長出席受獎， 場面盛大且熱絡。

永續發展目標聯盟(A•SDGs)主席、也是TSAA獎項總召集 人簡又新大使表示，聯合國自2015年啟動「2030永續發展議 程」，提出17項目標與169項細項目標， 擘劃全球未來的永續藍圖。過去5年多來，臺灣不少企業、大學、 政府、NGO已將SDGs融入組織文化中， 並採取創新性策略來實踐永續發展， 並有許多鼓舞人心的突破與成功案例。 台灣永續能源研究基金會舉辦「TCSA台灣企業永續獎」 已邁入第十四個年頭，秉持以往辦理經驗， 今年度為表揚臺灣各界在實踐聯合國SDGs的卓越成果及貢獻， 特於舉辦首屆「台灣永續行動獎」評比，透過評選匯集臺灣優秀SD Gs個別實踐案例，向國際社會展現臺灣企業永續積極推動SDGs 的真實樣貌。綜觀本屆參獎案例，臺灣企業、大學、 醫院及政府機關已將永續發展目標(SDGs)與組織經營方針及永 續策略藍圖結合，並據以規劃具體方案及績效指標加以創新實踐， 案例成果令人驚豔與激賞。

賴副總統致詞時指出，先前擔任台南市市長時希望將台南打造成零碳 城市；2018年擔任行政院院長希望能呼應聯合國2015年提出 之五大面向及17項發展目標能落實至行政院之施政措施， 簡大使都給予許多幫助。當今聯合國永續發展目標SDGs已成為未 來十年內國際社會共同努力的行動共識，而企業、大學、醫院、 政府機關及眾多的NGO在各領域的績優永續行動方案更是實現SD Gs的重要動力。推動永續發展目標是不悔的道路、 不得不走的道路，也是一定得成功的目標！在此感謝各企業及大學， 因為有你們的成功，台灣才能成功！

蔡其昌副院長致詞時指出，現在除了立法院副院長身分，也同時擔任 SDGS發展策進會的會長，於立法院任內特別成立此會， 讓跨黨派的委員能共同參與並致力！ 希望透過此策進會的平台督促政府的政策落實推動、 預算編列及法案編修，使政府落實永續發展目標， 這不是一個人的事情，無關顏色不是性別的問題， 而是世界公民每個人都應有的目標， 希望透過立法院這個平台能形成政府與企業間的橋梁、 相互合作支持，形成夥伴聯盟關係。當外交部門受打壓時， 也可透過國會連結全世界關心SDGs之國家及國會議員讓我們有可 協力可溝通之共同語言。 感謝社會及各大企業全力支持並推動永續發展目標， 下一個階段希望能結合永續的夥伴們使永續議題成為主流化， 透過今日的頒獎，得獎是一個榮譽階段使更多人知道這件事， 讓好的循環延續下去！

2021首屆「TSAA台灣永續行動獎」計吸引138家單位參獎 ，總參獎件數高達225件，由64位專家、 學者及社會賢達所組成的評審團參與評選，經過嚴謹客觀、 公正評選過程，最終評選出190件(金獎53件、銀獎64件及銅 獎73件)永續行動方案榮獲肯定。 每一獲獎案例充分展現出參獎單位對於實踐聯合國永續發展目標的使 命感與努力的成果，他們以本業核心能力出發， 以具體行動致力改善偏鄉弱勢、高齡長照、性別平權、社會包容、 環境保護、氣候變遷、基礎建設及產業創新等重大課題， 並為促進社會共融、環境永續及經濟發展做出貢獻， 深獲各界認同及肯定。緊接著TSAA頒獎典禮後， 主辦單位並接續安排「迎向2030實踐SDGs的關鍵行動」 永續高峰會，邀請中國信託、中華電信、東海大學、 雲林科技大學及桃園綠能專案推動辦公室等多位講者進行演講， 分享產官學各界在推動SDGs實踐上的寶貴經驗。

第一屆台灣永續發展目標論壇除實體論壇外，於10月12日至15 日分別以線上方式辦理「一切歸零！不能缺席的Net Zero淨零碳排」、「疫情下的產銷數位轉型」，以及「 工業工程與管理於永續發展與循環經濟的影響力論壇」三個子論壇， 邀請相關專業主題領域的學者專家出席講座， 希望讓所有參與的社會大眾掌握最新國際趨向，同時鑑往知來， 從永續典範中找尋困境、危機及挑戰的解方。

第四屆GCSF全球永續論壇(11月10日至18日)暨第四屆G CSA全球永續獎、第十四屆TCSA台灣永續獎聯合頒獎典禮( 11月17日)將以虛實整合、 線下與線上同步方式在臺北圓山大飯店盛大舉辦。本年度GCSF並 與經濟部、外交部及科技部合作，於11月16日至17日在前述地 點共同舉辦亞太經合會(APEC)「 促進數位賦能及包容性復甦之永續投資-精準健康典範案例與能力建 構亞太區域研討會」，機會難得精彩可期，歡迎各界踴躍報名參加。

照片由TAISE提供