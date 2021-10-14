17遊程線上線下同步開玩 新北古蹟要作振興觀光領頭羊！

新北市文化局今年主打「新北奇蹟‧科技走讀」， 規劃古蹟日主題網站，推出新北6條虛擬實境小旅行路線， 另為振興國內觀光旅遊，亦同步規劃新店、中和、土城、貢寮、 板橋、淡水、金山、八里、五股、蘆洲、瑞芳等區11條實體導覽路 線，新北古蹟線上線下同步開玩，原本已報名成功的民眾敬請把握。

「新北奇蹟‧科技走讀」共計17條線上線下路線，包括10月16 、17日於「新店和美煤礦」規劃實體導覽活動、10月16日斬龍 山遺址文化公園推出實境解謎遊戲「遺落夢境」、10月16、17 日辦理「馬崗石砌屋建築在地導覽」， 並同步於新北市立圖書館貢寮分館舉辦「 馬崗石砌屋建築在地記憶展覽－石至今日」實體常設展、10月23 、30日於板橋林家花園推出「林園古蹟日—古城走走」 實體導覽活動、10月30日於中和瑞穗配水池辦理導覽活動， 本次系列活動線上線下同步開玩，以3D環景導覽文資地景， 輔以多元導覽體驗，邀請您一同探索新北在地文化資產。

新北市文化局龔雅雯局長表示，「新店和美煤礦」於去(109)年 登錄為歷史建築，為讓民眾一探究竟，10月16、17日規劃實體 導覽活動，串聯周邊新店渡、碧潭吊橋、引水石硿等文資點， 帶領民眾實際走訪參觀。另本市唯一考古遺址公園位於土城區「 斬龍山遺址文化公園」，推出實境解謎遊戲《遺落夢境》，10月1 6日舉辦實地探索特別場， 邀請臺灣大學人類學系定時導覽介紹考古遺址， 現場破關的民眾可兌換古蹟日限量小禮物，還能欣賞街頭藝人演出。

此外，新北市立圖書館貢寮分館辦理「 馬崗石砌屋建築在地記憶展覽－石至今日」實體常設展。 為了讓民眾體驗馬崗漁村風情，10月16、17日舉辦「 馬崗石砌屋建築在地導覽」活動， 帶領民眾認識馬崗社區最具特色的石頭屋建築及漁村風情。

板橋林家花園為新北市境內的國定古蹟，推出線上導覽「古城走走－ 線上走讀」主題網站(https://banqiaotrip. tw/)，並於10月23及30日規劃實體導覽活動， 邀請在地文史老師，一起走訪板橋建城歷史， 包含新修復完竣的市定古蹟「板橋迪毅堂」， 讓民眾穿梭漫步板橋新舊街道紋理之間。

今年修復完工的市定古蹟「中和瑞穗配水池」， 是北部少見的水道系統設施，為讓民眾近距離觀賞配水池內部構造， 10月30日辦理實體導覽活動， 可近距離參觀水道系統設施及配水池內部構造， 將是相當難得的體驗機會。

「新北奇蹟‧科技走讀」共計17條路線， 歡迎民眾來報名參觀體驗，更多新北古蹟日系列活動資訊歡迎至活動 官網(https://ntpc.lihow.tw/)或文化局 官網(https://www.culture.ntpc. gov.tw/)查詢。

照片由新北市文化局提供

照片由新北市文化局提供

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