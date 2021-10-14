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17遊程線上線下同步開玩 新北古蹟要作振興觀光領頭羊！

By 台灣英文新聞
2021/10/14 17:20
照片由新北市文化局提供

照片由新北市文化局提供

新北市文化局今年主打「新北奇蹟‧科技走讀」，規劃古蹟日主題網站，推出新北6條虛擬實境小旅行路線，另為振興國內觀光旅遊，亦同步規劃新店、中和、土城、貢寮、板橋、淡水、金山、八里、五股、蘆洲、瑞芳等區11條實體導覽路線，新北古蹟線上線下同步開玩，原本已報名成功的民眾敬請把握。

「新北奇蹟‧科技走讀」共計17條線上線下路線，包括10月16、17日於「新店和美煤礦」規劃實體導覽活動、10月16日斬龍山遺址文化公園推出實境解謎遊戲「遺落夢境」、10月16、17日辦理「馬崗石砌屋建築在地導覽」，並同步於新北市立圖書館貢寮分館舉辦「馬崗石砌屋建築在地記憶展覽－石至今日」實體常設展、10月23、30日於板橋林家花園推出「林園古蹟日—古城走走」實體導覽活動、10月30日於中和瑞穗配水池辦理導覽活動，本次系列活動線上線下同步開玩，以3D環景導覽文資地景，輔以多元導覽體驗，邀請您一同探索新北在地文化資產。

新北市文化局龔雅雯局長表示，「新店和美煤礦」於去(109)年登錄為歷史建築，為讓民眾一探究竟，10月16、17日規劃實體導覽活動，串聯周邊新店渡、碧潭吊橋、引水石硿等文資點，帶領民眾實際走訪參觀。另本市唯一考古遺址公園位於土城區「斬龍山遺址文化公園」，推出實境解謎遊戲《遺落夢境》，10月16日舉辦實地探索特別場，邀請臺灣大學人類學系定時導覽介紹考古遺址，現場破關的民眾可兌換古蹟日限量小禮物，還能欣賞街頭藝人演出。

此外，新北市立圖書館貢寮分館辦理「馬崗石砌屋建築在地記憶展覽－石至今日」實體常設展。為了讓民眾體驗馬崗漁村風情，10月16、17日舉辦「馬崗石砌屋建築在地導覽」活動，帶領民眾認識馬崗社區最具特色的石頭屋建築及漁村風情。

板橋林家花園為新北市境內的國定古蹟，推出線上導覽「古城走走－線上走讀」主題網站(https://banqiaotrip.tw/)，並於10月23及30日規劃實體導覽活動，邀請在地文史老師，一起走訪板橋建城歷史，包含新修復完竣的市定古蹟「板橋迪毅堂」，讓民眾穿梭漫步板橋新舊街道紋理之間。

今年修復完工的市定古蹟「中和瑞穗配水池」，是北部少見的水道系統設施，為讓民眾近距離觀賞配水池內部構造，10月30日辦理實體導覽活動，可近距離參觀水道系統設施及配水池內部構造，將是相當難得的體驗機會。

「新北奇蹟‧科技走讀」共計17條路線，歡迎民眾來報名參觀體驗，更多新北古蹟日系列活動資訊歡迎至活動官網(https://ntpc.lihow.tw/)或文化局官網(https://www.culture.ntpc.gov.tw/)查詢。

17遊程線上線下同步開玩 新北古蹟要作振興觀光領頭羊！

照片由新北市文化局提供

17遊程線上線下同步開玩 新北古蹟要作振興觀光領頭羊！

照片由新北市文化局提供

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照片由新北市文化局提供

更新時間 : 2021-10-14 18:39 GMT+08:00

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