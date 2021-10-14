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錯愕！美國FDA首次批准販售電子菸　認為能降低紙菸的使用量

By 醫藥組, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/14 17:19
美國FDA首度授權一套電子菸產品在美販售，認為電子菸能降低成年人紙菸的使用量。(示意圖/pixabay)

美國FDA首度授權一套電子菸產品在美販售，認為電子菸能降低成年人紙菸的使用量。(示意圖/pixabay)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）美國食品暨藥物管理局（FDA）首度授權一套電子菸產品在美販售，認為電子菸對成年吸菸人口的好處大於對年輕人構成的風險。對此，拒菸的美國肺臟學會出面表示「錯愕」。

電子菸過去10年在美國販售得十分普遍，且青少年使用人數不斷飆升。根據美國FDA和美國CDC上個月發布的研究估計，2021年全美有超過200萬名國高中生吸食電子菸，其中超過8成使用調味電子菸，其中最受歡迎的品牌包括「Puff Bar」、「Vuse」和「Juul」。

中央社報導，美國FDA於12日批准英美菸草集團（British American Tobacco Plc）販售旗下Vuse Solo電子菸（e-cigarettes）和菸草味的電子液體「煙彈」（pods），為FDA首批放行的電子霧化器產品。

美國FDA表示，他們之所以放行，是因為廠商的數據分析報告顯示，使用Vuse菸草味產品可以幫助降低使用者暴露於傳統香菸產生的有害化學物之中。

針對美國FDA最新決定，FDA菸草產品主任Mitch Zeller說：「廠商的數據顯示，其菸草口味產品可以協助成年菸癮者改用它們的產品，要不是完全改用，就是大幅減少傳統菸的用量，進而減少他們在有害化學物質的暴露量。」

而年輕人也「比較不可能在開始使用菸草口味的電子尼古丁傳遞系統（ENDS）產品之後，接著改用諸如傳統菸的高風險產品」。

Mitch Zeller表示，美國FDA會監督「Vuse」產品的行銷，如果有證據顯示，過去未使用菸草產品，但如今使用Vuse的人數明顯增加，包括年輕人，FDA就將撤銷授權。

對此，長期推廣拒菸的美國肺臟學會（American Lung Association）表示遺憾與錯愕，學會表示，這些產品對年輕人造成的傷害顯示，它們未達菸草控制法（Tobacco Control Act）所訂定的公衛標準」。
電子菸
美國FDA
菸害

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