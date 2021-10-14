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中華電信「110年全民振興」購機優惠振興5倍放大最高享9倍

By 台灣英文新聞
2021/10/14 17:14
照片來源：中華電信提供

照片來源：中華電信提供

行政院振興5倍劵起跑，中華電信推出「110年全民振興」購機優惠方案，包裝多款Android 5G手機搭配精采5G月繳999元/1,199元~月繳1,399元(含)以上方案，享購機折價1,000元~2,000元，5倍直接升級優惠成最高7倍；另包裝iPhone 13、iPhone 12系列手機申辦精采5G月繳1,399元，享Apple購物金2,000元、若搭配指定iPhone舊換新加碼再折2,000元，相當於再獲最高4,000元，加上政府提供的5,000元優惠，等於振興5倍放大最高享9倍；並贈送Hami書城、Hami Video網紅館3個月、Hami Video影劇館2個月及導航王預測版12個月免月租體驗。中華電信力拼升級5G，獻上全民超值購機優惠，振興經濟最有感。

中華電信「110年全民振興」購機優惠方案，包裝最新Android 5G旗艦夯機Samsung Galaxy Z Flip 3 5G、Sony Xperia 5 III搭配精采5G月繳1,399元，享現折2,000元；多款5G熱門手機，包括SAMSUNG Galaxy A52s 5G 8G/256G、realme GT大師版8G/256G、HTC U20 5G，申辦1,399元(36個月租期)，折價後通通0元；購買SONY Xperia 10 III 、OPPO Reno6 Z (8G/128G)等5G手機，搭配月繳999元(36個月租期)，享折抵1,000元後，0元輕鬆帶回家。

果粉申辦精采5G月繳1,399元，除了可享有「110年全民振興」購機優惠方案，提供Apple購物金、搭配指定iPhone舊換新加碼，總計4,000元優惠，亦可同享中華電信舉辦的「iPhone 13全系列新機五倍強大百萬加碼五連抽」活動，10月底前周周送出獎項包含iPhone 13 Pro / iPhone 13新機各1名、Apple Watch SE LTE 44mm各1名、HomePod mini 5名與Hami Point 6,995點購物金20名，寵i果粉最豪氣。第二階段幸運中獎客戶已於網站公告，及早申辦，中獎機會越高。

中華電信挺全民振興經濟最給力，立即入手5G新機享受NO.1的5G網速趁現在！

更新時間 : 2021-10-14 18:39 GMT+08:00

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