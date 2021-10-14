農會超市聯合摸彩拚振興 振興券消費中獎率再加倍

領到五倍券和加碼券還不知道要去哪裡消費嗎？ 新北市北區各農會超市於明(15)日起推出「『年終拚經濟』 聯合摸彩活動」， 只要於活動期間到指定農會超市消費滿額即贈送摸彩券， 獎項包含機車、電視等多項大獎，歡迎市民朋友們來買新鮮、 抽大獎！

新北市淡水、三芝、五股、三重、深坑及金山(含萬里分店)等7家 農會超市為推廣本市農特產品，除設置振興券優惠專區， 提供多項商品組合促銷，更於10月15日至12月20日舉辦「『 年終拼經濟』聯合摸彩活動」，活動期間單筆消費滿350元即可獲 得摸彩券1張(滿700元獲得2張，以此類推)，只要於12月2 0日前將摸彩券投入各農會超市設置之彩券箱即可參加抽獎， 此外若持紙本五倍券或以農遊券消費，滿額即加贈摸彩券1張(即消 費滿350元獲得2張，滿700元獲得4張，以此類推)， 中獎機率再加倍！本次活動農會也大手筆準備豐富獎品， 特獎為光陽機車(125c.c.，市價約5萬5,000元)5部 、頭獎則有三洋液晶電視(43吋，市價約1萬元)10臺， 另外還有1,000名以上農會超市購物金獎項， 獎品總價值超過新臺幣60萬元，所有獎項將於12月25日上午1 0點30分在淡水區農會超市前廣場現場開出， 無法到場參加開獎的朋友也不必擔心， 淡水區農會將同步於臉書粉絲專頁提供開獎直播， 想拿大獎的朋友千萬要鎖定，有看有保庇！

活動主辦單位淡水區農會總幹事高忠表示，今年受疫情影響， 農產品銷售更具挑戰，因此北區各農會超市共同規劃本次抽獎活動， 希望帶動農產買氣，協助農友穩定收入，並以獎品回饋民眾， 也規劃振興券專區，為使用振興券購物的民眾提供更多優惠， 讓更多人認識新北優質農特產品，歡迎大家踴躍參與活動，拼手氣、 挺農友！

新北市農業局長李玟表示， 農會一直都是市府與農業局的好夥伴，除了積極推動地方農業發展， 也配合農業局「美味農業得來速」政策， 辦理線上團購並設立電商平台，於疫情期間為農友創造新通路， 農業局邀請市民朋友到多多到農會超市使用五倍券及農遊券消費， 一起支持新北農產！