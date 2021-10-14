Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

農會超市聯合摸彩拚振興 振興券消費中獎率再加倍

By 台灣英文新聞
2021/10/14 17:13
照片來源：新北市政府農業局提供

照片來源：新北市政府農業局提供

領到五倍券和加碼券還不知道要去哪裡消費嗎？新北市北區各農會超市於明(15)日起推出「『年終拚經濟』聯合摸彩活動」，只要於活動期間到指定農會超市消費滿額即贈送摸彩券，獎項包含機車、電視等多項大獎，歡迎市民朋友們來買新鮮、抽大獎！

新北市淡水、三芝、五股、三重、深坑及金山(含萬里分店)等7家農會超市為推廣本市農特產品，除設置振興券優惠專區，提供多項商品組合促銷，更於10月15日至12月20日舉辦「『年終拼經濟』聯合摸彩活動」，活動期間單筆消費滿350元即可獲得摸彩券1張(滿700元獲得2張，以此類推)，只要於12月20日前將摸彩券投入各農會超市設置之彩券箱即可參加抽獎，此外若持紙本五倍券或以農遊券消費，滿額即加贈摸彩券1張(即消費滿350元獲得2張，滿700元獲得4張，以此類推)，中獎機率再加倍！本次活動農會也大手筆準備豐富獎品，特獎為光陽機車(125c.c.，市價約5萬5,000元)5部、頭獎則有三洋液晶電視(43吋，市價約1萬元)10臺，另外還有1,000名以上農會超市購物金獎項，獎品總價值超過新臺幣60萬元，所有獎項將於12月25日上午10點30分在淡水區農會超市前廣場現場開出，無法到場參加開獎的朋友也不必擔心，淡水區農會將同步於臉書粉絲專頁提供開獎直播，想拿大獎的朋友千萬要鎖定，有看有保庇！

活動主辦單位淡水區農會總幹事高忠表示，今年受疫情影響，農產品銷售更具挑戰，因此北區各農會超市共同規劃本次抽獎活動，希望帶動農產買氣，協助農友穩定收入，並以獎品回饋民眾，也規劃振興券專區，為使用振興券購物的民眾提供更多優惠，讓更多人認識新北優質農特產品，歡迎大家踴躍參與活動，拼手氣、挺農友！

新北市農業局長李玟表示， 農會一直都是市府與農業局的好夥伴，除了積極推動地方農業發展，也配合農業局「美味農業得來速」政策，辦理線上團購並設立電商平台，於疫情期間為農友創造新通路，農業局邀請市民朋友到多多到農會超市使用五倍券及農遊券消費，一起支持新北農產！

更新時間 : 2021-10-14 18:39 GMT+08:00

最受歡迎

是您嗎？「藝FUN券」首波81萬位中獎者出爐　台灣多家品牌推出好康優惠
是您嗎？「藝FUN券」首波81萬位中獎者出爐　台灣多家品牌推出好康優惠
更新【圓規颱風停班停課資訊看這裡】花蓮12日停班停課 基隆、台南、高雄正常上班上課
更新【圓規颱風停班停課資訊看這裡】花蓮12日停班停課 基隆、台南、高雄正常上班上課
【最新】南台灣高雄鹽埕「城中城」社區暗夜大火釀46死41傷•不排除遭縱火　高雄地檢署專案調查
【最新】南台灣高雄鹽埕「城中城」社區暗夜大火釀46死41傷•不排除遭縱火　高雄地檢署專案調查
更新【加碼五倍券】台灣交通部觀光局「國旅券」首批抽60萬張　中籤民眾12日下午5時注意簡訊！
更新【加碼五倍券】台灣交通部觀光局「國旅券」首批抽60萬張　中籤民眾12日下午5時注意簡訊！
【停班停課資訊看這裡】颱風「圓規」11日深夜最接近台灣　宜蘭、花蓮、北部嚴防超大豪雨　
【停班停課資訊看這裡】颱風「圓規」11日深夜最接近台灣　宜蘭、花蓮、北部嚴防超大豪雨　
【BNT疫苗接種常見問題】副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
【BNT疫苗接種常見問題】副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
【最新】氣象局12日上午解除「圓規」颱風海上警報　天氣仍不穩定•東部與台灣各地應嚴防豪大雨
【最新】氣象局12日上午解除「圓規」颱風海上警報　天氣仍不穩定•東部與台灣各地應嚴防豪大雨
BNT和AZ混打莫德納疫苗擴大開放　醫師ＱＡ一次解答
BNT和AZ混打莫德納疫苗擴大開放　醫師ＱＡ一次解答
台灣第12期疫苗接種規劃這3款！BNT有望全年齡層都打得到
台灣第12期疫苗接種規劃這3款！BNT有望全年齡層都打得到
【最新】指揮中心9/27更正：第2劑AZ改線上預約　50至64歲即起開放意願登記至9/29中午12時止
【最新】指揮中心9/27更正：第2劑AZ改線上預約　50至64歲即起開放意願登記至9/29中午12時止