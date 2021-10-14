富邦證券輔導 巨生醫於14日舉辦興櫃前法人說明會

由富邦證券輔導的巨生生醫股份有限公司（股票代碼：6827； 以下簡稱：巨生醫）於今日(14日)舉辦興櫃前法人說明會。 巨生醫公司成立於2014年， 是由工研院奈米國家計劃衍生的奈米藥物開發平台新創公司，董事長 蔣為峰過去曾投資生華科、台康生技等，對生技新藥產業相當熟稔， 總經理王先知曾擔任工研院材化所副所長及奈米國家型計劃奈米生醫 領域召集人，巨生醫公司法人董事包括漢通創投(國發基金)、 中國化學製藥及允成投資(中橡集團)等， 另主要法人股東如工研院創新工業技術、和鼎及兆豐銀行等。

巨生醫公司總經理王先知表示， 巨生醫為專注奈米藥物與劑型開發的新創公司， 已成功運用奈米藥物平台開發新藥，完成多項臨床前期的開發， 主要擁有兩個奈米技術平台-『奈米微粒』及『奈米微胞』， 其中奈米微粒技轉自工研院所研發之氧化鐵奈米微粒(IOP)， 運用此二項技術平台，已有兩項產品分別完成臨床IIa期及臨床I I期試驗收案，其中前者MPB-1514缺鐵性貧血鐵劑補充劑是 目前市面唯一非醣類製作的注射型鐵劑， 並且在更低的劑量下即達到治療標的;後者MPB-1523非重金 屬製成針對檢測肝細胞癌的MRI顯影劑，避免了Gd重金屬沈積與 引發腎病變的疑慮。

巨生醫公司於產業鏈定位為開發前臨床試驗與早期人體臨床試驗階段 的加值，藥物量產則委託專業原料藥與製劑GMP廠製造， 提供臨床試驗實驗藥品來源，藉由臨床試驗證實藥物療效後， 積極尋求國內或國際性藥廠共同開發或授權，屬輕裝備公司， 產品在完成臨床工作後，與策略夥伴共同開發市場， 以對外進行產品授權與技術開發為公司初期獲利模式。 巨生醫開發的奈米微粒藥物關鍵技術有其門檻， 為了讓不溶於水的奈米氧化鐵溶於水， 首先必須讓奈米粒子的外層成為親水性，先將聚乙二醇(PEG)分 子經末端官能基改質後，再以共價鍵結的方式將改質後的PEG鍵結 至氧化鐵奈米微粒表面，形成單層PEG包覆之氧化鐵奈米微粒， 除了擁有超過20件專利技術外， 相關製程還需要考量控制每批次奈米粒子的大小一致、 不會聚集沉澱等技術門檻。另外奈米微粒尚有MRI顯影劑-淋巴結 轉移診斷的臨床應用，正在規劃臨床II期試驗中，MRI顯影劑- 應用於幹細胞治療及免疫細胞治療的體內追蹤正與美國史丹福大學合 作開發中，磁熱療法也正在與國內大學積極合作開發，IOP可望成 為一藥多用的創新藥物。

巨生醫的奈米微胞藥物平台， 主要將疏水性藥物透過高分子聚合物的包覆技術， 將疏水性藥物轉變為親水性藥物，並且能維持在奈米等級大小， 具有能減少目前疏水性藥物使用賦形劑所產生的過敏反應、 增加給藥劑量及緩釋放等好處，目前已將此技術應用在新產品MPB -1734抗癌藥物新劑型， 在臨床藥品可成功提高疏水性抗癌藥物的水溶性1,000倍以上， 在動物試驗中已看出減少抗癌藥物毒性避免造成免疫力下降的副作用 ，進而提升單次施打劑量，因此有機會在降低病人不適的副作用下， 提升治療的療效。 該產品更已看到與免疫療法結合所發揮的加成性療效的優勢， 在已取得美國FDA及我國衛福部的臨床I/IIa IND核准，預計2021年第四季開始分別於台、 美同時展開收案。

富邦證券資深副總經理吳春敏表示， 巨生醫公司主要競爭優勢在於擁有堅強的研發團隊，並於2018年 榮獲「台北生技獎-新創技術獎銀獎」及「第15屆國家新創獎-企 業新創獎」；其核心技術奈米氧化鐵結構專利於2019年取得歐洲 專利局許可，並得到17國證書；該公司2020年再次獲經濟部審 定為生技新藥公司。同時，聚焦奈米氧化鐵新藥， 目前已經成功開發出多項產品，並陸續進行臨床試驗中， 由於人口老化伴隨相關疾病或是慢性病等問題， 成為各大藥廠戮力開發的課題， 各國政府也研擬健康長照政策以因應需求。 此外癌症相關治療用藥更是逐年增加，因此巨生醫公司以奈米氧化鐵 (IOP)產品的核心團隊為基礎， 建立一個專注在利基型奈米藥物開發的公司， 運用其奈米微粒及奈米微胞技術平台開發新藥， 除了已經完成開發針對慢性腎病缺鐵性貧血、肝細胞癌診斷的產品， 可能再切入淋巴結轉移診斷及惡性腫瘤等適應症， 提供目前市場新的解決方案。

隨著缺鐵性貧血病人越來越多， 靜脈注射鐵劑被認為具有穩定成長的潛力，根據富邦投顧整理Gra nd View Research報告顯示，2028年的全球鐵劑注射市場約達到 42億美元的規模，2021~2028年複合年成長率(CAGR )8.5%。此外抗癌新藥產業(精準醫療)市場規模，預計從20 18年的789億美元，成長至2028年的2,168億美元，2 018~2028年的CAGR為10.64％。 其中癌症用藥市場規模最大，達到1,238 億美元，預估2024 年將達到2,366 億美元，2018~2024 年的CAGR為11.4%。目前巨生醫的IOP在鐵劑補充劑已經 完成臨床IIa期試驗，MRI顯影劑-肝細胞癌亦已完成臨床II 期試驗，MRI顯影劑-淋巴結轉移診斷正在規劃臨床II期試驗中 ，MRI顯影劑-應用於幹細胞治療及免疫細胞治療的體內追蹤正與 美國史丹福大學合作開發中， 磁熱療法也正在與國內大學積極合作開發。展望未來，在全球生技產 業持續成長，各國藥廠投入開發，對於健康照護、癌症疾病診斷及治 療需求增長， 巨生醫公司運用其專有的奈米微粒及奈米微胞技術平台開發新藥， 將會是未來生技新藥開發產業中具發展潛力的公司。