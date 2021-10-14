新北攜手教育基金會與補教團體 為732名弱勢學子助學圓夢

新北市教育局繼與補教團體合作推動「 希望萌芽助學計畫」提供弱勢學子免費學習名額後， 今年進一步與教育基金會合作，首度推動「 教育基金會勵學圓夢計畫」，集結教育基金會公益資源， 提供弱勢學子各項獎助學金，讓他們安心向學。 結合教育基金會及補教團體等民間力量，擴大教育資源， 照顧更多新北學子。

為實踐愛心大平台之理念，讓社會善心得以幫助到有需要的人， 教育局公布「新北市110年度教育基金會勵學圓夢計畫」， 鼓勵所轄教育基金會一同參加，提供弱勢學子各項獎學金或助學金， 可由基金會自訂獎助辦法，或捐款新北市溫馨助學圓夢基金， 獎助本市卓越清寒學生在學所需之助學費及日常生活所需之生活費。 今年共9家教育基金會參與，提供之獎、助學金金額達288萬6千 元，約500名弱勢學子受惠。

今年參與的基金會包含財團法人訊連玩美教育基金會、 稻馨教育基金會、漢帝教育基金會、文化環境文教基金會、 三之三生命教育基金會、聖玄教育基金會、新北市蓮宗教育基金會、 惠林教育基金會及知是教育基金會， 其中捐款金額最多的惠林教育基金會共慷慨捐出163萬2千元， 頒發給297位弱勢學子獎學金、急難救助金。

受益學子中，新北特殊教育學校學生小雅(化名)， 患有唐氏症及重度智力障礙，家中經濟支柱父親今年因病過世， 母親是外籍配偶，做加工貼補家用， 家中尚有就讀國小的弟弟及妹妹。惠林教育基金會進行家訪時， 發現該生家庭有困難，甚至連一張桌子都沒有，隨即頒發急難救助金 1萬元，弟弟小傑(化名)表示，很感激基金會的救助， 減輕媽媽的辛苦。而瑞芳國中林妍馡同學，父母工作不穩定， 家有四口，入不敷出，連繳房租都有困難，在校常繳不出餐費、 課輔費，多次請領新北市幸福保衛站的餐食補助。 漢帝教育基金會頒發急難救助金3千元，林妍馡說：「 很感謝教育局及基金會頒發急難救助金， 幫助我和跟我一樣有困難的人，我會更懂事、力爭上游的。」

另新北市補習教育策進會及38家補習班今年參與「 希望萌芽助學計畫」，共提供232個免學費之學習名額，市值約7 0萬元，幫助弱勢學子於課餘時間培養長才。 教育局今日於局務會議頒發感謝狀， 由張明文局長頒獎並感謝補教團體的無私付出。

教育局張明文表示，教育資源有限，但社會的愛無限， 感謝教育基金會及補教團體與教育局共同攜手照顧弱勢學子，讓他們 在學習路上可以走得更順利，未來能夠實現自我。 將持續邀集更多民間團體共同投入新北教育，幫助孩子們多元展能。

照片由新北市教育局提供