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新北攜手教育基金會與補教團體 為732名弱勢學子助學圓夢

By 台灣英文新聞
2021/10/14 17:10
照片由新北市教育局提供

照片由新北市教育局提供

新北市教育局繼與補教團體合作推動「希望萌芽助學計畫」提供弱勢學子免費學習名額後，今年進一步與教育基金會合作，首度推動「教育基金會勵學圓夢計畫」，集結教育基金會公益資源，提供弱勢學子各項獎助學金，讓他們安心向學。結合教育基金會及補教團體等民間力量，擴大教育資源，照顧更多新北學子。

為實踐愛心大平台之理念，讓社會善心得以幫助到有需要的人，教育局公布「新北市110年度教育基金會勵學圓夢計畫」，鼓勵所轄教育基金會一同參加，提供弱勢學子各項獎學金或助學金，可由基金會自訂獎助辦法，或捐款新北市溫馨助學圓夢基金，獎助本市卓越清寒學生在學所需之助學費及日常生活所需之生活費。今年共9家教育基金會參與，提供之獎、助學金金額達288萬6千元，約500名弱勢學子受惠。

今年參與的基金會包含財團法人訊連玩美教育基金會、稻馨教育基金會、漢帝教育基金會、文化環境文教基金會、三之三生命教育基金會、聖玄教育基金會、新北市蓮宗教育基金會、惠林教育基金會及知是教育基金會，其中捐款金額最多的惠林教育基金會共慷慨捐出163萬2千元，頒發給297位弱勢學子獎學金、急難救助金。

受益學子中，新北特殊教育學校學生小雅(化名)，患有唐氏症及重度智力障礙，家中經濟支柱父親今年因病過世，母親是外籍配偶，做加工貼補家用，家中尚有就讀國小的弟弟及妹妹。惠林教育基金會進行家訪時，發現該生家庭有困難，甚至連一張桌子都沒有，隨即頒發急難救助金1萬元，弟弟小傑(化名)表示，很感激基金會的救助，減輕媽媽的辛苦。而瑞芳國中林妍馡同學，父母工作不穩定，家有四口，入不敷出，連繳房租都有困難，在校常繳不出餐費、課輔費，多次請領新北市幸福保衛站的餐食補助。漢帝教育基金會頒發急難救助金3千元，林妍馡說：「很感謝教育局及基金會頒發急難救助金，幫助我和跟我一樣有困難的人，我會更懂事、力爭上游的。」

另新北市補習教育策進會及38家補習班今年參與「希望萌芽助學計畫」，共提供232個免學費之學習名額，市值約70萬元，幫助弱勢學子於課餘時間培養長才。教育局今日於局務會議頒發感謝狀，由張明文局長頒獎並感謝補教團體的無私付出。

教育局張明文表示，教育資源有限，但社會的愛無限，感謝教育基金會及補教團體與教育局共同攜手照顧弱勢學子，讓他們在學習路上可以走得更順利，未來能夠實現自我。將持續邀集更多民間團體共同投入新北教育，幫助孩子們多元展能。

新北攜手教育基金會與補教團體 為732名弱勢學子助學圓夢

照片由新北市教育局提供

更新時間 : 2021-10-14 18:39 GMT+08:00

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