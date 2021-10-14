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中華電信Hami書城推「數位5享券」九大平台好康任享

書城週年慶期間再享月讀包49元優惠

By 台灣英文新聞
2021/10/14 17:08
中華電信Hami書城推「數位5享券」九大平台好康任享

光輝十月全民振興享優惠，中華電信Hami書城攜手OMIA學東西、iRent共享汽機車、奧丁丁集團、財經M平方、愛瑪麗歐、LINE Music、KKTV、蝦皮購物等九大數位平台推出「數位5享券」，成為Hami書城會員就能免費領取，立刻享受知識學習、居家娛樂、聰明生活、旅遊出行、購物好康等五大類別優惠。此外，Hami書城週年慶期間，首次訂閱月讀包方案享前兩個月49元優惠（原月租價$149元），還能再抽超商萬元禮券，申辦就趁現在！

數位5享券內容包含（1）Hami書城全站電子書滿額7折、（2）OMIA 14天線上課程體驗、（3）iRent免費1小時租車、（4）KKTV前14天免費看電視、（5）LINE Music前21天免費聽音樂、（6）Amaryllo Cloud 30天雲端空間、（7）財經M平方總經資料庫14天免費體驗、（8）蝦皮購物滿額折價券、（9）奧丁丁旅遊網站9折等多樣化消費折價券供消費者選擇，中華電信以豐富的數位平台資源與優惠，打造後疫情時代新居家生活，享受數位5享券，首選Hami書城。

Hami書城月讀包為訂閱制月租服務，擁有超過一萬本數位書刊資源，月租會員可無限暢讀最新數位報紙、電子雜誌、每月更新暢銷好書及主題豐富的有聲書、AR電子書；近期更新增影音課程，與線上學習平台「OMIA學東西」合作推出「日常學」，讓你在家就能輕鬆學習手帳繪畫、手機攝影、DIY手作等優質內容，10月20日還將舉辦「金錢螺旋」線上直播講座，邀請OMIA課程達人教民眾如何透過「興趣學習」為自己打造第二份收入。中華電信以最多元的數位學習內容，回饋喜愛閱讀的消費者，心動不如馬上行動。

更新時間 : 2021-10-14 18:39 GMT+08:00

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