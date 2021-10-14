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斷炊數月！台灣八大行業北上抗議自救　羅一鈞：復業是最後一哩路

羅一鈞強調，將於下周詳細說明有條件復業辦法

By 社會組, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/14 17:14
台灣八大行業自救會今(14)日於衛福部疾管署門口抗議並要求有條件復業

台灣八大行業自救會今(14)日於衛福部疾管署門口抗議並要求有條件復業 (來源 中央社)

(台灣英文新聞/社會組 台北綜合報導)台灣八大行業自救會今(14)日於衛福部疾管署門口抗議並要求有條件復業，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞回應，將於下周詳細說明。

綜合中央社及聯合報報導，台灣酒店等八大行業自5月疫情大爆發後至今停業近5個月，業者叫苦連天號召人員到衛生福利部疾病管制署門口抗議，全台八大行業特許自救會高喊「我們要生活」，要求有條件復業並遞交陳情書，呼籲將訂定明確復業規定及日期。

八大行業自救會成員嚴正澄清，「八大行業並非是防疫破口，而是被各種錯誤政策影響，導致一連串疫情延燒的受害者。」

自救會代表說，陪侍服務是經濟部明定的合法營業項目，課稅也比無陪侍的產業多10％，但商業司協調時卻說全台沒有陪侍產業，導致八大行業至今沒有防疫指引，工作權被剝奪、生存權被漠視，全台已有多起因生活困頓而自殺的不幸事件。

自救會表示，指揮中心不斷強調復業前提是要達成疫苗覆蓋率，但八大行業理論上也是高風險行業，卻無法比照醫護、航空、警政造冊施打，加上採購國外疫苗，到貨卻嚴重不足，要求政府負起責任，儘速擬定解決方案與公布時程。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，八大行業是二級期間開放的最後一哩路，目前這一輪已開放KTV、MTV、網咖、電子遊戲場，未來兩周開放，會視各行業遵從指引有無違規情形。

羅一鈞表示，這些復業條件，都符合當初KTV、MTV等場所的防疫規定，且在八大行業陳抗前，就已經與經濟部討論，未來可觀察這一輪場所開放後，做為八大行業討論放寬的參考，目前針對工作人員的疫苗覆概率，過去也規定要一劑接種六成才能復業。

羅一鈞強調，「八大不會永遠停業，但要沿用更高覆蓋率或其他防疫指引，將於下周詳細說明。」
八大行業

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