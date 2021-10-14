台灣高端疫苗二期數據於醫學期刊「刺胳針」審查發表　估保護力8至9成

高端COVID-19疫苗二期期中分析數據，已由知名醫學期刊刺胳針呼吸醫學（Lancet Respiratory Medicine）完成審查... 高端COVID-19疫苗二期期中分析數據，已由知名醫學期刊刺胳針呼吸醫學（Lancet Respiratory Medicine）完成審查並公開發表。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）高端COVID-19疫苗二期期中分析數據，已由知名醫學期刊刺胳針呼吸醫學（Lancet Respiratory Medicine）完成審查並公開發表，預估疫苗保護力約在8至9成區間。

高端疫苗今（14）日表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗所執行的擴大二期臨床試驗規模近4000人，並非傳統數百人的第二期臨床試驗，具有指標性意義。

而該論文由台大謝思民醫師與北醫劉明哲醫師擔任第一與第二作者，召集總主持人林奏延醫師擔任通訊作者，結合國內11家臨床試驗中心與公司研發團隊，共同完成論文撰寫，並順利於國際頂尖期刊《刺胳針呼吸醫學》審查發表。

高端疫苗說明，《刺胳針呼吸醫學》是Lancet系統的醫學專業期刊，不但影響指數分數優異（Impact Factor：30.700），同時也是COVID-19相關研究的重要審查發表平台之一。

目前國際法規聯盟ICMRA，以及由澳洲、加拿大等五國所組成的Access Consortium，正積極倡議新冠肺炎疫苗的免疫橋接試驗。

高端此次於《刺胳針呼吸醫學》發布的數據，運用了WHO/NIBSC國際血清標準品進行免疫生成性數據的比對參照，並藉由澳洲學者D. Khoury Curve及牛津大學發表AZ疫苗之保護力關聯指標（Correlate of Protection，CoP）推估，預期高端新冠肺炎疫苗的保護力為8至9成區間。