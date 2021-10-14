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台灣忠泰美術館五歲囉！國慶設計團隊O.OO操刀主視覺　重點展覽社群活動啟發建築想像

忠泰美術館持續以重點展覽、周邊商品、社群活動等啟發觀眾對城市型態的想像

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/14 16:25
忠泰美術館於2021年十月迎來開館五週年(圖為美術館大門, ©忠泰美術館)

忠泰美術館於2021年十月迎來開館五週年(圖為美術館大門, ©忠泰美術館)

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)忠泰美術館歡慶成立五周年，國慶主視覺設計團隊「O.OO」操刀主視覺，推出重點展覽、周邊商品、社群活動等啟發觀眾對城市型態的想像。

忠泰美術館今年滿五歲了！作為台灣首座聚焦「未來」與「城市」議題的美術館，今年初起便陸續帶來《聚變：AA倫敦建築聯盟的前銳時代》、《場域・啟發—隈研吾展》兩檔不同議題的國際建築展作為五週年獻禮。

迎接十月生日月，持續以「未來議題」、「城市建築」、「當代藝術」三大核心，規劃多元視野的展覽與活動忠泰美術館，以歡慶擊掌動作（High-Five）「Hi 5」作為五週年慶生主題，寓意「美術館與城市的共創、同慶、迎新」，推出由設計團隊「O.OO」操刀的五週年主視覺設計與限定拼圖明信片套組等周邊紀念品。

忠泰美術館五週年主視覺，邀請2019年國慶主視覺設計團隊「O.OO」操刀，以「將建築視為城市的雕塑」作為設計概念，透過幾何圖形與RGB三原色的視覺色彩運用，從結構、顏色的基礎元素延伸，塑造出抽象的結構體與無限的組合方式，誘發觀眾對城市型態的想像空間，進而參與其中。

10/19起將陸續推出五週年限定周邊紀念品，由O.OO設計的拼圖明信片套組，使用者可透過雙手從最小元素來組合，發揮各種想像，象徵每個人都可以用自己的方式參與城市的構築；另外，由美術館從主視覺元素延伸設計的五週年限定版周邊紀念品，包含拼圖壓克力鑰匙圈、A4資料夾、期間限定版參觀票、限量口罩、黑色復刻版帆布袋，以及在MOT CAFÉ 明日咖啡（忠泰美術館店）隨飲品附贈的杯墊等。

《聚變：AA倫敦建築聯盟的前銳時代》、2021奧夫塞計畫《場域・啟發—隈研吾展》兩檔不同思考面向的國際級建築展外，也積極推動生活圈串聯，10/18起推出社區推廣計畫「JUT Link+」，傳遞「連結在地、共創價值」的概念，將藝術文化力渲染至周邊，透過日常生活為主題的相關活動，推廣藝術文化至「城市的每一個角落」，邀請周邊店家，如飯店、咖啡廳、餐廳、複合式展演空間等，藉由「JUT Link+忠泰友好店家地圖」串起食衣住行育樂，提供多元群體更豐富的美學體驗，強化與延展美術館的社會角色與功能。

忠泰美術館於線上社群媒體舉辦「Hi 5 五週年社群同慶系列活動」，首波推出五週年系列「GIF動圖」以及「貼文框」，即日起至10/31止，凡於社群響應，即可獲得當期展覽《聚變：AA倫敦建築聯盟的前銳時代》參觀票乙張和2022年《五週年展：生生LIVES》未來通行票乙張。

第二波線上活動將於10/22推出「Hi 5 五週年圖文徵件計畫－我在忠泰美術館的感動瞬間！」，邀請粉絲朋友們分享你與忠泰美術館的美好回憶，參加就有機會獲得忠泰美術館五週年精美限量紀念品，詳細徵件辦法，請密切關注美術館官網公告。

台灣忠泰美術館五歲囉！國慶設計團隊O.OO操刀主視覺　重點展覽社群活動啟發建築想像
五週年期間限定周邊紀念品 ©忠泰美術館

台灣忠泰美術館五歲囉！國慶設計團隊O.OO操刀主視覺　重點展覽社群活動啟發建築想像
忠泰美術館五週年主視覺設計團隊O.OO ©odotoo.com
忠泰美術館

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