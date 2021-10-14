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【高鹽飲食恐致高血壓、心血管疾病】美國FDA發布新指南：每日鈉攝取量應在3000毫克　建議食品業減鹽

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/14 16:19
美國FD發布最新指南，建議食品業者自主減少加工、外帶食品的含鹽量。(示意圖/Pixabay，由PublicDomainImages提供)

美國FD發布最新指南，建議食品業者自主減少加工、外帶食品的含鹽量。(示意圖/Pixabay，由PublicDomainImages提供)

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）美國食品暨藥物管理局（FDA）13日發布最新指南，建議食品業者自主減少加工、外帶食品的含鹽量，目標是讓美國民眾的鹽分攝取量減少12%，以降低高血壓、心血管疾病的相關疾病風險。

根據FDA統計資料，美國人的飲食中，約有70%的鈉含量來自於加工、包裝的食物和餐廳提供的餐點，其中包含一些民眾誤認為鈉含量很低的食物，例如吐司、熟食火雞肉、罐裝番茄醬和義大利臘腸等。

高鹽飲食不僅易引發高血壓、心血管疾病、中風等多種疾病，還有可能降低免疫力，在美國10人之中有超過4人高血壓，每天約有1800人死於心血管疾病，也是美國人主要死因，因此，FDA建議，如果從飲食中減少鈉的攝取，能降低早死與高血壓、心臟病以及中風多種慢性病的風險。

這個新指南目前是勸導期，希望食品商、消費者主動減量，目標是未來兩年半左右，能讓國民每日鈉攝取量從現在的平均3400毫克減少到3000毫克，一年下來約可減少60茶匙的鹽分攝取。。但這個量仍高於美國飲食指南（Dietary Guidelines for Americans）建議的14歲以上每日2300毫克平均攝取量，大約為一茶匙的調味鹽。

衛生專家表示，主管機關應該採取更強硬的立場，美國心臟學會（American Heart Association）聲明指出：「FDA這個目標代表向前邁進重要一步，但將每日鈉攝取量減少到3000毫克並不夠，希望FDA在今天的行動之後，更進一步降低食品供應的鈉含量，協助美國人取得更適當的鈉攝取量。
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