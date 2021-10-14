台灣歐盟投資好夥伴 蔡英文促雙邊投資協定會談

2021投資歐盟論壇今（14）日下午開幕，總統蔡英文預錄的開幕詞。（圖／翻攝自總統府） 2021投資歐盟論壇今（14）日下午開幕，總統蔡英文預錄的開幕詞。（圖／翻攝自總統府）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）2021投資歐盟論壇今（14）日下午開幕，總統蔡英文在預錄的開幕詞中指出，歐盟為臺灣最大的外資來源，雙方共享主、自由、法治及人權等價值，在區域安全、經濟夥伴關係、貿易或投資皆為值得信賴的夥伴，推動雙邊投資協定將開創更具體的夥伴關係。

「2021投資歐盟論壇」係由我經濟部、外交部與歐洲經貿辦事處（European Economic and Trade Office）合辦，本次論壇聚焦於歐盟的綠色新政和數位轉型政策，今年採線上方式舉辦。

蔡英文首先感謝波蘭、立陶宛、捷克及斯洛伐克等歐盟會員國向台灣伸出援手，捐贈疫苗；邁向後疫情時代，她相信這個相互扶持的「善的循環」，能繼續對抗疫情，並加速經濟復甦。

她指出，去年9月以來，臺商投資歐盟已達45億歐元，創歷史新高。同時，歐商對臺直接投資累計超過490億美元，使歐盟成為臺灣最大的外資來源，其中離岸風電產業的投資成長最為耀眼。

歐盟將綠能及數位經濟定為經濟復甦計畫的兩大支柱，蔡英文認為，與臺灣推動的「六大核心戰略產業」相得益彰。隨著世界在疫後重新站穩腳步，透過合作，這些產業將有助加速經濟復甦。

蔡英文也提及歐盟9月16日發布的「印太合作戰略」共同報告，首度明確納入臺灣。根據該共同報告，歐盟誓言與臺灣在半導體、資通訊、資料保護及其他戰略產業加強合作，並表示臺灣等夥伴已採行現代的資料保護法，這有助於促進未來有關個資保護適足性之討論。此外，加強合作將有助於歐盟強化供應鏈的安全，達成「開放性戰略自主」（Open Strategic Autonomy）的目標。

歐盟於今夏成立「歐洲處理器和半導體技術聯盟」。臺灣也計劃在年底前達到在大學設立4座「半導體學院」的目標，為半導體產業培育人才。這也為臺灣和歐盟創造合作機會，為資通訊、智慧移動、5G、生技、綠能及數位經濟等科技產業培育專業和全球化的勞動力，蔡英文藉此鼓勵臺灣投資人與歐洲的夥伴相互搭檔合作。

蔡英文表示，臺灣與歐盟共享民主、自由、法治及人權等價值。不管是在區域安全、經濟夥伴關係、貿易或投資等方面，臺灣都是歐盟值得信賴且天生的夥伴。

此外，她也提及10月即將出發的中東歐3國經貿投資考察團，蔡英文表示，臺灣和歐盟不僅有堅實的經貿關係，也因為我們最珍視的民主生活方式而緊緊連結在一起。

蔡英文強調，「雙邊投資協定協商會談將為我們這樣的民主國家，開創更具體的夥伴關係。」