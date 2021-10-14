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台灣文化日故宮南北院免費開放　搶搭斯卡羅熱潮推相關展覽

故宮內餐廳消費不限金額即送小禮

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/14 14:53
《畫報》(The Graphic)中一幅〈日軍西鄉司令與原住民圖〉版畫記錄了牡丹社事件後雙方和談畫面。(圖/故宮)

《畫報》(The Graphic)中一幅〈日軍西鄉司令與原住民圖〉版畫記錄了牡丹社事件後雙方和談畫面。(圖/故宮)

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導)國立故宮博物院響應10月17日台灣文化日，南北院皆於當日開放免費參觀。

故宮透過新聞稿表示，電視劇「斯卡羅」讓19世紀的台灣故事成為焦點，而故宮現正展出中的「院藏清代歴史文書珍品」，其中「斯土斯民—台灣文獻與原住民史料」單元透過清代典籍檔案、志書圖冊、契約文書等，展現近三百年台灣原住民族歷史文化發展的第一手史料。

故宮說明，大家可在展中發現牡丹社事件、晚清台灣鐵路建設，以及格利馬尼（Edmund H. Grimani）的南台灣遊記等議題，呈現19世紀末葉台灣於國際浪潮下的變貌與發展，除可觀覽1874年「牡丹社事件」的奏摺，更能目睹一個半世紀前斯卡羅勇士的風貌，期盼觀眾能在台灣文化日覽照古今，諦思台灣獨特的歷史文化。

故宮北部院區將於10月16日、17日在今年甫重新開幕的三希堂餐廳舉辦「2021故宮童樂節互動工作坊—極可愛翫：鼻煙壺製作」，呼應正展出中的「士拿乎—清宮鼻煙壺的時尚風潮」特展，讓民眾動手彩繪屬於自己的瓷胎鼻煙壺，更能進一步以漢方草本香為主題，製作鼻煙壺內香料。(需事先上網報名)

故宮南部院區現正熱鬧舉辦「2021故宮亞洲藝術節─印尼月」，10月17日當天將由印尼竹韻揚聲樂團演出「遙唱島嶼－混血歌謠」，台灣民眾耳熟能詳的華語金曲《甜蜜蜜》及台語歌曲《小姐請你乎我愛》，其實都改編自印尼民謠，透過印尼傳統樂器「安克隆Angklung」清脆悅耳的竹琴聲響，演奏台灣與亞洲密不可分的混血風情。

除豐富展演外，故宮南北院實體商店及北部院區三希堂提供「台灣文化日．故宮禮讚」，消費不限金額即送小禮，北部院區富春居、閒居賦餐飲消費滿250元送點心乙份，消費滿500元加送茶包組，點套餐者飲料升級，讓您身心皆滿載而歸。
斯卡羅
故宮
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