無痛打針不是夢！荷蘭研發「泡泡槍」　施打疫苗只要一毫秒　且無痛、無傷口

荷蘭研究人員正在研發一種雷射技術，希望能實現在不使用針頭的情況下注射疫苗。（示意圖／Pixabay，由v-a-n-3-ss-a提供） 荷蘭研究人員正在研發一種雷射技術，希望能實現在不使用針頭的情況下注射疫苗。（示意圖／Pixabay，由v-a-n-3-ss-a提供）

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）荷蘭研究人員正在研發一種雷射技術，希望能實現在不使用針頭的情況下「幾乎無痛」注射疫苗，他們稱這是一項突破，可讓那些怕打針民眾的不再恐懼外，也能降低疫苗接種的執行難度。

路透社報導，該構想的創始人是David Fernandez Rivas，為荷蘭特文特大學（Twente University）的教授，同樣也是美國麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology）研究人員。他說這把「泡泡槍」（Bubble Gun）的原理是使用雷射把一小滴液體「注入」皮膚表層。

他進一步解說，將裝有液體的玻璃容器用雷射加熱後，液體內會產生一個泡泡，以時速100公里以上將液體推射出去，整個過程不到一毫秒的時間。

這個「注入」的程序比被蚊子叮還快，能在不損傷皮膚的情況之下穿透皮膚，因為沒有觸碰到皮膚的神經末梢，原則上不會造成疼痛，且皮膚表面也不會有傷口或注射點，不過未來仍須進行更多研究驗證

在荷蘭約有５分之１的人害怕打針，他們將原因歸咎於童年住院後留下的陰影、或不喜歡打針時被限制行動的感覺，甚至有千分之一的人極度恐懼到需要就醫治療。因此Rivas期望這項發明不僅能協助更多人接種疫苗，還能降低因為針頭不潔而造成感染的風險，並減少醫療廢棄物的產生。

Rivas表示，該研究在歐盟（EU）150萬歐元（約新台幣4951萬元）的資助下，皮膚組織樣本測試正進行中，亦預計將在本月申請用於人體試驗的資金，並招募自願者參與試驗。

依據研究進度和監管問題，該注入方法可能需要 1至3 年時間才能正式上市。