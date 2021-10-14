Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

無痛打針不是夢！荷蘭研發「泡泡槍」　施打疫苗只要一毫秒　且無痛、無傷口

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/14 14:39
荷蘭研究人員正在研發一種雷射技術，希望能實現在不使用針頭的情況下注射疫苗。（示意圖／Pixabay，由v-a-n-3-ss-a提供）

荷蘭研究人員正在研發一種雷射技術，希望能實現在不使用針頭的情況下注射疫苗。（示意圖／Pixabay，由v-a-n-3-ss-a提供）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）荷蘭研究人員正在研發一種雷射技術，希望能實現在不使用針頭的情況下「幾乎無痛」注射疫苗，他們稱這是一項突破，可讓那些怕打針民眾的不再恐懼外，也能降低疫苗接種的執行難度。

路透社報導，該構想的創始人是David Fernandez Rivas，為荷蘭特文特大學（Twente University）的教授，同樣也是美國麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology）研究人員。他說這把「泡泡槍」（Bubble Gun）的原理是使用雷射把一小滴液體「注入」皮膚表層。

他進一步解說，將裝有液體的玻璃容器用雷射加熱後，液體內會產生一個泡泡，以時速100公里以上將液體推射出去，整個過程不到一毫秒的時間。

這個「注入」的程序比被蚊子叮還快，能在不損傷皮膚的情況之下穿透皮膚，因為沒有觸碰到皮膚的神經末梢，原則上不會造成疼痛，且皮膚表面也不會有傷口或注射點，不過未來仍須進行更多研究驗證

在荷蘭約有５分之１的人害怕打針，他們將原因歸咎於童年住院後留下的陰影、或不喜歡打針時被限制行動的感覺，甚至有千分之一的人極度恐懼到需要就醫治療。因此Rivas期望這項發明不僅能協助更多人接種疫苗，還能降低因為針頭不潔而造成感染的風險，並減少醫療廢棄物的產生。

Rivas表示，該研究在歐盟（EU）150萬歐元（約新台幣4951萬元）的資助下，皮膚組織樣本測試正進行中，亦預計將在本月申請用於人體試驗的資金，並招募自願者參與試驗。

依據研究進度和監管問題，該注入方法可能需要 1至3 年時間才能正式上市。
泡泡槍
無痛注射疫苗
荷蘭

相關新聞

荷蘭人全球平均身高最高卻持續變矮中 人口調查曝原因
荷蘭人全球平均身高最高卻持續變矮中 人口調查曝原因
2021/09/19 16:19
奧運棒球5搶1最終資格賽改到墨西哥　台灣中華隊是否參賽尚在討論中
奧運棒球5搶1最終資格賽改到墨西哥　台灣中華隊是否參賽尚在討論中
2021/05/20 12:05
台灣疫情增添變數　奧運棒球5搶1可能改到美國舉辦
台灣疫情增添變數　奧運棒球5搶1可能改到美國舉辦
2021/05/18 17:03
荷蘭媒體專題報導台海情勢引國際關注　駐荷代表陳欣新：防衛台灣就是捍衛普世價值
荷蘭媒體專題報導台海情勢引國際關注　駐荷代表陳欣新：防衛台灣就是捍衛普世價值
2021/05/09 14:21
CNN、衛報爭相報導！台北表演藝術中心完成行政法人掛牌　明年8月正式營運
CNN、衛報爭相報導！台北表演藝術中心完成行政法人掛牌　明年8月正式營運
2021/05/03 16:55

更新時間 : 2021-10-14 15:29 GMT+08:00

最受歡迎

是您嗎？「藝FUN券」首波81萬位中獎者出爐　台灣多家品牌推出好康優惠
是您嗎？「藝FUN券」首波81萬位中獎者出爐　台灣多家品牌推出好康優惠
更新【圓規颱風停班停課資訊看這裡】花蓮12日停班停課 基隆、台南、高雄正常上班上課
更新【圓規颱風停班停課資訊看這裡】花蓮12日停班停課 基隆、台南、高雄正常上班上課
更新【加碼五倍券】台灣交通部觀光局「國旅券」首批抽60萬張　中籤民眾12日下午5時注意簡訊！
更新【加碼五倍券】台灣交通部觀光局「國旅券」首批抽60萬張　中籤民眾12日下午5時注意簡訊！
【停班停課資訊看這裡】颱風「圓規」11日深夜最接近台灣　宜蘭、花蓮、北部嚴防超大豪雨　
【停班停課資訊看這裡】颱風「圓規」11日深夜最接近台灣　宜蘭、花蓮、北部嚴防超大豪雨　
【BNT疫苗接種常見問題】副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
【BNT疫苗接種常見問題】副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
【最新】氣象局12日上午解除「圓規」颱風海上警報　天氣仍不穩定•東部與台灣各地應嚴防豪大雨
【最新】氣象局12日上午解除「圓規」颱風海上警報　天氣仍不穩定•東部與台灣各地應嚴防豪大雨
BNT和AZ混打莫德納疫苗擴大開放　醫師ＱＡ一次解答
BNT和AZ混打莫德納疫苗擴大開放　醫師ＱＡ一次解答
台灣第12期疫苗接種規劃這3款！BNT有望全年齡層都打得到
台灣第12期疫苗接種規劃這3款！BNT有望全年齡層都打得到
【最新】指揮中心9/27更正：第2劑AZ改線上預約　50至64歲即起開放意願登記至9/29中午12時止
【最新】指揮中心9/27更正：第2劑AZ改線上預約　50至64歲即起開放意願登記至9/29中午12時止
【最新】南台灣高雄鹽埕「城中城」社區暗夜大火•已知25死　不排除遭縱火
【最新】南台灣高雄鹽埕「城中城」社區暗夜大火•已知25死　不排除遭縱火