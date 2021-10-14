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【台灣本土+0】10/14增8例境外移入　含5例「突破性感染」

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/14 14:16
台灣10/14新增8例COVID-19確定病例，均為境外移入。(截圖自中央流行疫情指揮中心記者會)

台灣10/14新增8例COVID-19確定病例，均為境外移入。(截圖自中央流行疫情指揮中心記者會)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(14)日公布國內新增8例COVID-19確定病例，均為境外移入，其中5例為「突破性感染」；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增8例境外移入個案，為6例男性、2例女性，年齡介於10多歲至40多歲，分別自美國(2例，案16424、案16425)、烏克蘭(案16426)、阿拉伯聯合大公國(案16427)、菲律賓(3例，案16428、案16430、案16431)、印尼(案16429)入境，入境日介於今(2021)年9月29日至10月12日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

【台灣本土+0】10/14增8例境外移入　含5例「突破性感染」

指揮中心統計，截至目前國內累計16,321例確診，分別為1,684例境外移入，14,583例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

2020年起累計846例COVID-19死亡病例，其中834例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市319例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。
新冠肺炎
境外移入

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