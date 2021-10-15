【醫國醫民蔣渭水】「台灣文化協會」10/17成立滿100周年　歷史博物館策辦特展

台灣文化協會成立100週年，國立台灣歷史博物館策辦「樂為世界人：台灣文化協會百年特展」13日登場，以史料物件及趣味互動遊戲，將歷史人物帶... 台灣文化協會成立100週年，國立台灣歷史博物館策辦「樂為世界人：台灣文化協會百年特展」13日登場，以史料物件及趣味互動遊戲，將歷史人物帶入當 代生活。（台史博提供）中央社

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）台灣反日本殖民運動領袖蔣渭水，創立於1921年10月17日的「台灣文化協會」，今年成立滿100週年，國立台灣歷史博物館策辦「樂為世界人：台灣文化協會百年特展」10/13登場，以史料物件及趣味互動遊戲，展現文協活潑熱情的面貌。

前總統陳水扁於2001年宣布將「台灣文化協會」成立的日子: 10月17日，訂為「台灣文化日」。

今年文化部與中華文化總會，特別選在文協百年當天，在台北市中山堂舉辦「百年追求‧世紀之約」紀念會。

台灣歷史博物館「樂為世界人：台灣文化協會百年特展」，展名取材於蔣渭水寫給林獻堂信件中，所擬的文協會歌，蔣渭水信件手稿和黃土水雕塑的高木友枝銅像等，都是特展重點文物。這項特展，展期長達9個月，直到2022年7月24日。

中央社引述台史博策展團隊表示，「樂為世界人」的展名，不僅從台灣島內談台灣文化協會，更從世界史的高度與角度，端倪台灣早期前輩及知識份子如何回應社會及大時代的挑戰，左翼、右翼等不同立場提出的主張及行動，仍是思考台灣前途的共同資源。

策展團隊說，「樂為世界人：台灣文化協會百年特展」，以「前進、熱情、希望」作為特展精神，對照過去與當代情境，運用數位科技與歷史人物聯結，包括「林獻堂蔣渭水Podcast聊時事」、「蔡培火林氏好帶動唱」、「陳澄波的全家福自拍」等，將歷史人物帶入當代生活，重新理解文協時代的人與物。

蔣渭水先生不但是台灣反日本殖民運動領袖，也堪稱引領台灣文化啟蒙的「台灣新文化運動之父」。1891年出生的蔣渭水，是台灣宜蘭人。1920年代，他從一位單純在大安醫院執業的台灣日治時期專業醫師、逐漸轉型為民族與社會政治運動者。

蔣渭水反對日本殖民，想要醫國醫民，透過參與​社會和政治運動 ，提高台灣人的民族意識。「台灣文化協會」與「台灣民眾黨」的創立，讓他被視為日治時期，重要的反殖民運動領袖。

蔣渭水一生創立過四個深刻影響全台灣的重要事業，包括：

一、1921年在靜修女中前身，即台北市大稻埕靜修女子學校，成立史上第一個全台性的文化組織「台灣文化協會」。蔣渭水曾發表名為《臨床講義》的文章，從醫師角度針砭台灣各種「疾病」。

更確切的，他希望治療當時被他診斷為「台灣知識營養不良症」的社會。於是他籌措經費，招募人才，成立「臺灣文化協會」​。主要使命是透過巡迴台灣各地演說等方式，反制日本消滅台灣文化以及同化的企圖，同時協助議會請願運動，希望把議會權交還給台灣人。

當時他執業的大安醫院 (現為延平北路上的義美門市)，實際上也就是「台灣文化協會」本部。

蔣渭水文化基金會2020年推出的「大安醫院立體情境圖」（上圖與下圖；照片來源：台灣英文新聞）

蔣渭水文化基金會去年(2020年) 曾推出「大安醫院立體情境圖」，盼重現蔣渭水1920年代，在台北大稻埕區執醫、辦報，以及投身社會運動，並推廣台灣文化的重要據點。

基金會委託漫畫家杜福安創作大安醫院立體情境圖，讓外界對蔣渭水在1920年代、日據時期壓迫的環境下，投身社會運動及推廣台灣本土文化的場所，有更近一步的了解。

大安醫院不僅作為蔣渭水醫治病人的場所，隨後也成為他「醫台灣」的重要基地，包括先後成立的「台灣文化協會」、「台灣民報社」，以及「文化書局」，皆以大安醫院這兼具東、西洋古典建築風格的大宅，作為基地。

「大安醫院立體情境圖」（照片來源：台灣英文新聞）

除了台灣文化協會，蔣渭水的另外三項事業包括:

二、1923年創立第一份屬於台灣人的報紙《台灣民報》。蔣渭水的「台灣文化協會」雖然常組成演講團，到台灣偏鄉傳遞智識，但他覺得還需要一份宣揚理念的報紙，因此在1923年，於日本東京創立《台灣民報》。

「蔣渭水文化基金會」董事、同時也是義美食品總經理高志明，2018年接受民視《台灣演義》節目訪問時指出，當時因為日本當局不允許台灣人政治結社或擁有媒體，因此半月刊的《台灣民報》，在大安醫院登記的名目是總發行所而非報社，總社則是在東京。報紙本身也是在東京印好之後，靠船運三四天之後，才會送到台灣。

蔣渭水文化基金會執行長蔣朝根指出，往來台日之間的《台灣民報》不但編輯流程複雜，在日本和台灣都還要經過日本警察的檢查，有時檢查長達一個月以上，往往新聞都變成了舊聞。

《台灣民報》後來由東京遷回台灣發行後，就以蔣渭水的大安醫院為發行所。這份刊物也成為台灣人唯一的言論機關，曾經喊出「同胞須團結，團結真有力」的反殖民口號。

根據蔣渭水基金會官方臉書介紹，《臺灣民報》同時也是新文化、新文學的搖籃，備受殖民政府檢閱打壓，蔣渭水醫師稱之為「臺灣人的靈魂、思想的先導」。

1925年，蔣渭水稱之為臺灣維新年，民報新年特刊多達104頁，見證新文化運動最高潮，內藏有許多「時代密碼」。

今年(2021年) 9月蔣渭水基金會舉辦「讀報社–大家來讀報紙」活動，參加者贈送義美食品85專案助印之1925年新年特刊重製珍藏版(如下圖) ，限量15名。重製本由原尺寸原版原貌重新打字，逐字排列，高清限量印製，製作費用不斐。

圖/財團法人蔣渭水文化基金會

蔣渭水一生受日本拘捕、囚禁十餘次之多。1926年（昭和元年）蔣渭水先在大安醫院旁開設文化書局，販售當代先進思潮之書籍。總督府視蔣渭水為台灣政治社會運動的「第一指導者」、「煽動民族反感」，更派特務到文化書局暗中監視。

三、在文化啟蒙告一段落之後，蔣渭水於1927年成立第一個具有現代意義的政黨「台灣民眾黨」。向日本當局要求社會平等，也為台灣的農工階級發聲。

四、1928年催生民眾黨的分支、全島第一個工會組織「台灣工友總聯盟」。台灣民眾黨與文化書局，逐漸撼動了台灣的知識分子與社會主義思潮。蔣渭水在「台灣工友總聯盟」成立後，更以一個位在高階的醫生，幫助社會底層的農工階級謀福利。

異議份子蔣渭水挑戰日本當局禁忌的種種作為，使得他被視為台灣總督府的眼中釘，動輒被關進監獄。日本人更將台灣民眾黨視為亂源，最後在1931年找藉口解散台灣民眾黨。

原本將坐牢當「吃補」的蔣渭水，同一年也因為抑鬱不得志加上心力交瘁而病倒，由於延誤治療 ，他在1931年8月5日病逝於台北醫院 ，得年僅41歲。

蔣渭水文化基金會執行長蔣朝根2018年接受民視《台灣演義》節目訪問時指出，在過世的那一刻，蔣渭水遺體上仍覆蓋著被禁的台灣民眾黨旗幟。象徵著他到死都不向日本當局屈服。

蔣渭水因「治警事件」入獄而寫的「獄中日記」，在 1920年代喚醒了台灣人的知識覺醒。 （蔣渭水文化基金會提供） 中央社檔案照片